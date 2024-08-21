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Published Сегодня, 15:12

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Updated Сегодня, 15:14

В Белгороде женщина выпала из окна городской больницы

В Белгороде женщина выпала из окна городской больницы

21 августа 2024, 15:12
Фото: 1MI
В Белгороде в городской больнице № 2 женщина выпала из окна. Врачи не смогли спасти её. Следователи проводят проверки и опрашивают свидетелей.

В ночь с 20 на 21 августа в Белгороде женщина выпала из окна городской больницы № 2. Медики не смогли спасти её.

Как сообщили Бел.Ру в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Белгородской области, по данному факту организована проверка. Сейчас сотрудники регионального СУ СК устанавливают обстоятельства происшествия, назначены необходимые экспертизы.

Свидетелей ЧП и родственников погибшей опрашивают.

Напомним, что в июле в Старом Осколе за одну ночь обнаружили сразу два трупа — мужчины и женщины. Мужчину обнаружили в микрорайоне Парковом, а женщину — в микрорайоне Набережном.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Происшествия#Больница#Гибель#Новости Белгорода#Окно#Белгород
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