Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
В ночь с 20 на 21 августа в Белгороде женщина выпала из окна городской больницы № 2. Медики не смогли спасти её.
Как сообщили Бел.Ру в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Белгородской области, по данному факту организована проверка. Сейчас сотрудники регионального СУ СК устанавливают обстоятельства происшествия, назначены необходимые экспертизы.
Свидетелей ЧП и родственников погибшей опрашивают.
Напомним, что в июле в Старом Осколе за одну ночь обнаружили сразу два трупа — мужчины и женщины. Мужчину обнаружили в микрорайоне Парковом, а женщину — в микрорайоне Набережном.