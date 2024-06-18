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Мужчина выпал из окна в Старом Осколе: следователи начали проверку

Мужчина выпал из окна в Старом Осколе: следователи начали проверку

18 июня 2024, 07:10
Фото: Telegram-канал «Тревожный Старый Оскол»
В Старом Осколе жители обнаружили мужчину, который выпал из окна 7-го этажа. В следственном комитете РФ по Белгородской области Бел.Ру сообщили, что начали процессуальную проверку.

В Старом Осколе 17 июня 2024 году из окна многоэтажки выпал мужчина, сообщают местные Telegram-каналы.

Инцидент произошёл в микрорайоне Солнечный. По информации местных Telegram-каналов, 40-летний мужчина выпал из окна 7-го этажа.

В Следственном комитете РФ по Белгородской области Бел.Ру сообщили, что пострадавший — 42-летний мужчина с признаками падения с высоты. В СК РФ по Белгородской области начали процессуальную проверку и назначили экспертизу, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что в начале июня подобное ЧП случилось и в областной столице. Мужчину нашли лежащим на асфальте на улице Костюкова.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Проверка#Пострадавший#Многоэтажка#Экспертиза#Инцидент
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