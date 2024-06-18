Мужчина выпал из окна в Старом Осколе: следователи начали проверку

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В Старом Осколе 17 июня 2024 году из окна многоэтажки выпал мужчина, сообщают местные Telegram-каналы.
Инцидент произошёл в микрорайоне Солнечный. По информации местных Telegram-каналов, 40-летний мужчина выпал из окна 7-го этажа.
В Следственном комитете РФ по Белгородской области Бел.Ру сообщили, что пострадавший — 42-летний мужчина с признаками падения с высоты. В СК РФ по Белгородской области начали процессуальную проверку и назначили экспертизу, обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, что в начале июня подобное ЧП случилось и в областной столице. Мужчину нашли лежащим на асфальте на улице Костюкова.