Мужчина выпал из окна в Старом Осколе: следователи начали проверку

В Следственном комитете РФ по Белгородской области Бел.Ру сообщили, что пострадавший — 42-летний мужчина с признаками падения с высоты. В СК РФ по Белгородской области начали процессуальную проверку и назначили экспертизу, обстоятельства происшествия устанавливаются.