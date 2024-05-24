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Двухлетний мальчик выпал из окна с четвёртого этажа

Двухлетний мальчик выпал из окна с четвёртого этажа

24 мая 2024, 09:43
Фото: 1MI
В Губкине Белгородской области следователи проведут проверку по случаю падения двухлетнего ребенка из окна. В момент инцидента он был в квартире с матерью, сообщает Следственное управление.
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Дети

В Губкине Белгородской области следователи проведут проверку по случаю падения двухлетнего ребенка из окна квартиры. По предварительной информации, маленький мальчик был дома вместе с мамой. Он опёрся на москитную сетку и выпал из окна квартиры, которая находилась на четвёртом этаже. Ребёнка с травмами забрали в больницу.

Следователи осмотрели место происшествия и в настоящее время устанавливают все обстоятельства случившегося. Позже по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В апреле В Старом Осколе 16-летний юноша выпал из окна. Он скончался на месте происшествия. По данным Следственного комитета, расследование случившегося начато. Была назначена процессуальная проверка, а тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.

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