Двухлетний мальчик выпал из окна с четвёртого этажа

В Губкине Белгородской области следователи проведут проверку по случаю падения двухлетнего ребенка из окна квартиры. По предварительной информации, маленький мальчик был дома вместе с мамой. Он опёрся на москитную сетку и выпал из окна квартиры, которая находилась на четвёртом этаже. Ребёнка с травмами забрали в больницу.