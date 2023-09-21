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Окно общежития, архивное фото

Подросток выпал из окна студенческого общежития в Белгородской области

21 сентября 2023, 06:31
Фото: 1MI
Окно общежития, архивное фото
Вчерашним вечером 15-летний учащийся Новооскольского сельскохозяйственного колледжа выпал из окна общежития на третьем этаже. О происшествии сообщает сообщество в социальных сетях «Пусть говорят Белгородская и Воронежская области».

По информации учащихся, сообщивших о происшествии, упавший подросток получил серьёзные травмы. Сейчас молодой человек якобы находится в больнице, и за жизнь его борются врачи. «Однако вызванная на место происшествия бригада скорой помощи ехала слишком долго», — заявляют очевидцы.

С последним категорически не согласен главный врач Станции скорой медицинской помощи (ССМП) региона Алексей Жиров.

Админ, проверьте источники информации. Вызов принят в 21:14, прибытие — в 21:22. Доезд — восемь минут. Не стоит пиариться за счёт других,
— написал Жиров в комментариях под сообщением.

Журналисты Бел.Ру обратились за комментариям в пресс-службу правительства, но пока ответа на получили: подробности должны появиться в скором времени. Также информации о происшествии на момент публикации не было и у Следкома.

Из окна многоэтажки в Белгороде выпал человек
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#Белгородская область#Происшествия#Новый Оскол#Падение#Скорая помощь#Студент#Белгород#Артем Черненко
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