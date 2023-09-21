Подросток выпал из окна студенческого общежития в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
По информации учащихся, сообщивших о происшествии, упавший подросток получил серьёзные травмы. Сейчас молодой человек якобы находится в больнице, и за жизнь его борются врачи. «Однако вызванная на место происшествия бригада скорой помощи ехала слишком долго», — заявляют очевидцы.
С последним категорически не согласен главный врач Станции скорой медицинской помощи (ССМП) региона Алексей Жиров.
Админ, проверьте источники информации. Вызов принят в 21:14, прибытие — в 21:22. Доезд — восемь минут. Не стоит пиариться за счёт других,
— написал Жиров в комментариях под сообщением.
Журналисты Бел.Ру обратились за комментариям в пресс-службу правительства, но пока ответа на получили: подробности должны появиться в скором времени. Также информации о происшествии на момент публикации не было и у Следкома.