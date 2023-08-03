Прокуратура предупредила компанию, с недостроя которой упала юная белгородка

Прокуратура проверила историю о падении 14-летней девочки с четвёртого этажа недостроя. Как выяснилось, ООО «Кемеровская горнопроходческая компания» является собственником девяти объектов незавершённого строительства, в том числе недостроенного здания в Майском. 12 июня школьница прошла на неохраняемую территорию. Она упала с четвёртого этажа в сквозной проём и сильно пострадала.