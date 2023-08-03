Прокуратура предупредила компанию, с недостроя которой упала юная белгородка

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Прокуратура проверила историю о падении 14-летней девочки с четвёртого этажа недостроя. Как выяснилось, ООО «Кемеровская горнопроходческая компания» является собственником девяти объектов незавершённого строительства, в том числе недостроенного здания в Майском. 12 июня школьница прошла на неохраняемую территорию. Она упала с четвёртого этажа в сквозной проём и сильно пострадала.
Прокуратура потребовала от директора организации устранить выявленные нарушения и направила представление в его адрес. Это дело находится под контролем правоохранителей.
На днях стало известно, что долгострой оградят после случившегося. Опасному зданию уже десять лет, но туда беспрепятственно могли зайти дети. Поставить забор ответственные лица должны в течение месяца.
Напомним, происшествие случилось 12 июня в Майском. Девочка-подросток во время игры упала с высоты четвёртого этажа. Сообщалось, что девочка с тяжёлыми травмами остаётся в больнице.