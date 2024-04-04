В Белгородской области 12-летний ребёнок покончил с собой

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
За неделю в Старом Осколе зарегистрировали вторую подростковую смерть. 12-летний ребёнок совершил суицид. Предположительно, к трагедии мог привести школьный конфликт. Известно, что ребёнок проживал с семьёй.
Как сообщили Бел.Ру в областном следкоме, следственный отдел в Старом Осколе организовал проверку. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что 1 апреля в микрорайоне Северный 16-летний парень выпал из окна седьмого этажа. От полученных травм он скончался на месте. Тело отравили на судебно-медицинскую экспертизу.
Известно, что подросток выпал из квартиры своей бабушки, к которой приехал в гости. В момент происшествия женщины дома не было.