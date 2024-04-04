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В Белгородской области 12-летний ребёнок покончил с собой

В Белгородской области 12-летний ребёнок покончил с собой

4 апреля 2024, 07:11
Фото: 1MI
Мальчик проживал вместе с семьёй в одном из микрорайонов Старого Оскола. Предварительно, причиной трагедии мог стать конфликт в школе. Следком организовал проверку, сообщили редакции Бел.Ру.

За неделю в Старом Осколе зарегистрировали вторую подростковую смерть. 12-летний ребёнок совершил суицид. Предположительно, к трагедии мог привести школьный конфликт. Известно, что ребёнок проживал с семьёй.

Как сообщили Бел.Ру в областном следкоме, следственный отдел в Старом Осколе организовал проверку. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 1 апреля в микрорайоне Северный 16-летний парень выпал из окна седьмого этажа. От полученных травм он скончался на месте. Тело отравили на судебно-медицинскую экспертизу.

Известно, что подросток выпал из квартиры своей бабушки, к которой приехал в гости. В момент происшествия женщины дома не было.

Подросток выпал из окна многоэтажки в Старом Осколе
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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Суицид#Новости Старого Оскола#Ребёнок#Александра Склярова
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