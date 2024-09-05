Порывистый ветер разбавит тёплые осенние дни в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Завтра, 6 сентября, на территории Белгородской области прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер восточного направления в тёмное время суток достигнет 3-8 м/с, днём — 8-13 м/с. Возможны порывы до 15 м/с.
Температура воздуха на территории региона составит от +7 ˚С до +12 ˚С ночью и от +21˚С до +26 ˚С — днём.
В Белгороде в пятницу, 6 сентября, столбик термометра в тёмное время суток опустится до +12 ˚С. Днём воздух прогреется до +26 ˚С, осадков не будет.
Выходные дни, 7 и 8 сентября, в Белгороде будут солнечными и без дождей. Ночью ожидается около +10 ˚С, а днём — до +26 ˚С. Порывы ветра не превысят 12 м/с.