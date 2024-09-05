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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Тепло пока задержится в Белгородской области

Порывистый ветер разбавит тёплые осенние дни в Белгородской области

5 сентября 2024, 13:16
Фото: Изображение Midjourney
Тепло пока задержится в Белгородской области
В пятницу, 6 сентября, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Максимальная температура воздуха составит +26 ˚С, сообщает областное МЧС.
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Погода

Завтра, 6 сентября, на территории Белгородской области прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер восточного направления в тёмное время суток достигнет 3-8 м/с, днём — 8-13 м/с. Возможны порывы до 15 м/с.

Температура воздуха на территории региона составит от +7 ˚С до +12 ˚С ночью и от +21˚С до +26 ˚С — днём.

В Белгороде в пятницу, 6 сентября, столбик термометра в тёмное время суток опустится до +12 ˚С. Днём воздух прогреется до +26 ˚С, осадков не будет.

Выходные дни, 7 и 8 сентября, в Белгороде будут солнечными и без дождей. Ночью ожидается около +10 ˚С, а днём — до +26 ˚С. Порывы ветра не превысят 12 м/с.

Белгородцы почувствуют осеннюю прохладу: какой будет погода в четверг?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Погода#Новости Белгорода#Ветер#Прогноз погоды#Белгород
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