bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Белгородца осудили из-за автомата Калашникова

Неудачная находка: белгородец обнаружил автомат Калашникова и попал под суд

5 сентября 2024, 14:33
Фото: Артём Черненко / bel.ru

Белгородца осудили из-за автомата Калашникова

В мае 2024 года житель одного из районов Белгородской области обнаружил необычную находку — завёрнутый в ткань автомат Калашникова. Мужчина решил оставить оружие себе, но вскоре оно привлекло внимание полиции. Теперь белгородец понесёт наказание, сообщили в пресс-службе Валуйского районного суда.
Сюжет
Суд

В мае 2024 года житель Валуйского городского округа нашёл в посёлке автомат Калашникова. Необычная находка была завёрнута в ткань. Автомат промышленного производства, его выпустили в 1980 году.

Мужчина не стал избавляться от оружия, а решил оставить его себе. Осуждённый принёс автомат домой и хранил его в хозяйственной постройке на участке.

В начале лета автомат изъяли сотрудники полиции. Белгородец в итоге попал под суд. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы на один год за незаконное приобретение и хранение оружия.

Вступил ли приговор в силу, не уточняется.

Уже были случаи? Белгородцев просят не заходить в здание правительства с оружием
Узнать подробнее
Читайте также:
Склад оружия, взрывчатку и 2 кг каннабиса нашли силовики ФСБ в доме белгородцаКусты конопли и оружие времён войны нашли в доме белгородцаПридётся ли охотникам отдавать гладкоствольные ружья на нужды СВО?
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Суд#Белгород#Валуйский горокруг#Автомат калашникова#Приграничье#Незаконное приобретение оружия
Подпишитесь
Добрые воспоминания, тяжёлая реальность: у туристов проблемы с «Софи-тур»
Сегодня, 13:42
Мирный житель ранен при обстреле Белгородской области, наполовину разрушен дом
Сегодня, 12:52
Ведут ли члены правительства Белгородской области рабочие переписки в Telegram?
Сегодня, 06:31
От выгоды к уголовному делу: белгородка получила 4,8 млн за жильё, которого нет
Сегодня, 09:14
В Белгороде начали восстанавливать обрушенный ракетой дом: что уже сделали?
Сегодня, 13:19
Огурцы растут в цене, а морковь дешевеет: что подорожало для белгородцев за неделю
Сегодня, 13:48