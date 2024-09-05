Неудачная находка: белгородец обнаружил автомат Калашникова и попал под суд

Белгородца осудили из-за автомата Калашникова

В мае 2024 года житель одного из районов Белгородской области обнаружил необычную находку — завёрнутый в ткань автомат Калашникова. Мужчина решил оставить оружие себе, но вскоре оно привлекло внимание полиции. Теперь белгородец понесёт наказание, сообщили в пресс-службе Валуйского районного суда.