Неудачная находка: белгородец обнаружил автомат Калашникова и попал под суд

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
В мае 2024 года житель Валуйского городского округа нашёл в посёлке автомат Калашникова. Необычная находка была завёрнута в ткань. Автомат промышленного производства, его выпустили в 1980 году.
Мужчина не стал избавляться от оружия, а решил оставить его себе. Осуждённый принёс автомат домой и хранил его в хозяйственной постройке на участке.
В начале лета автомат изъяли сотрудники полиции. Белгородец в итоге попал под суд. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы на один год за незаконное приобретение и хранение оружия.
Вступил ли приговор в силу, не уточняется.