Кусты конопли и оружие времён войны нашли в доме белгородца

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Житель Белгородской области с июля 2022 года по январь 2024 года незаконно хранил у себя дома огнестрельное оружие и боеприпасы времён Великой Отечественной войны. В этот же период мужчина сорвал несколько кустов дикорастущих растений конопли, чтобы хранить их у себя дома, а затем — употребить.
О незаконном хранении узнали сотрудники полиции, которые изъяли у мужчины все боеприпасы, огнестрельное оружие и запрещённое растение.
В отношении белгородца возбудили уголовное дело. Свою вину мужчина не отрицал. Суд назначил фигуранту исправительные работы сроком на два года и шесть месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства.
Приговор в законную силу ещё не вступил.