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Суд

Кусты конопли и оружие времён войны нашли в доме белгородца

16 июля 2024, 10:51
Фото: 1MI
Суд

Белгородца осудили из-за наркотиков и боеприпасов

Житель региона незаконно хранил у себя дома найденные боеприпасы и кусты конопли. В отношении него возбудили уголовное дело. Ивнянский районный суд уже назначил белгородцу наказание за совершённое преступление.
Сюжет
Суд

Житель Белгородской области с июля 2022 года по январь 2024 года незаконно хранил у себя дома огнестрельное оружие и боеприпасы времён Великой Отечественной войны. В этот же период мужчина сорвал несколько кустов дикорастущих растений конопли, чтобы хранить их у себя дома, а затем — употребить.

О незаконном хранении узнали сотрудники полиции, которые изъяли у мужчины все боеприпасы, огнестрельное оружие и запрещённое растение.

В отношении белгородца возбудили уголовное дело. Свою вину мужчина не отрицал. Суд назначил фигуранту исправительные работы сроком на два года и шесть месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Приговор в законную силу ещё не вступил.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Ивнянский район#Суд#Боеприпасы#Конопля#Огнестрельное оружие#Белгород#Незаконное хранение
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