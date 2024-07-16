Кусты конопли и оружие времён войны нашли в доме белгородца

Житель Белгородской области с июля 2022 года по январь 2024 года незаконно хранил у себя дома огнестрельное оружие и боеприпасы времён Великой Отечественной войны. В этот же период мужчина сорвал несколько кустов дикорастущих растений конопли, чтобы хранить их у себя дома, а затем — употребить.