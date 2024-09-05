Хотела жечь авто с символикой Z: жительницу приграничья обвиняют в подготовке теракта

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Сотрудники ФСБ задержали жительницу Брянской области. Её обвинили в подготовке теракта в Крыму, рассказали в прокуратуре республики.
По версии следствия, женщина стала сотрудничать со спецслужбами Украины. Там ей дали задание сжечь в Крыму автомобили с символикой Z. Подозреваемая с этой целью переехала на полуостров осенью прошлого года.
В спецслужбах её по видеосвязи обучили взрывному делу, она сама смогла изготовить две гранаты и уже готовилась применить их по назначению. Однако её задержали силовики.
Против брянчанки возбудили несколько уголовных дел: за государственную измену (ст. 275 УК РФ), приготовление к теракту и за прохождение обучения в целях осуществления терроризма (ст. 205.3 УК РФ).