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Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

ФСБ предотвратило теракт в Крыму.

Хотела жечь авто с символикой Z: жительницу приграничья обвиняют в подготовке теракта

5 сентября 2024, 11:22
Фото: 1MI
ФСБ предотвратило теракт в Крыму.

Жительницу Брянской области обвиняют в подготовке теракта в Крыму

В Крыму задержали женщину, которая готовилась устроить теракт. Такое указание ей дали «кураторы» из украинских спецслужб. Подозреваемой оказалась жительница Брянской области, сообщают «Брянские новости».

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Брянской области. Её обвинили в подготовке теракта в Крыму, рассказали в прокуратуре республики.

По версии следствия, женщина стала сотрудничать со спецслужбами Украины. Там ей дали задание сжечь в Крыму автомобили с символикой Z. Подозреваемая с этой целью переехала на полуостров осенью прошлого года.

В спецслужбах её по видеосвязи обучили взрывному делу, она сама смогла изготовить две гранаты и уже готовилась применить их по назначению. Однако её задержали силовики.

Против брянчанки возбудили несколько уголовных дел: за государственную измену (ст. 275 УК РФ), приготовление к теракту и за прохождение обучения в целях осуществления терроризма (ст. 205.3 УК РФ).

Экс-сотрудницу белгородской администрации обвиняют в подготовке теракта
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#Валерия Колесникова#Происшествия#Крым#Украина#Обвинение#Россия#Теракт#Брянская область#Приграничный регион#Спецслужбы#Приграничье
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