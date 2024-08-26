Изучал или снимал? Студент отрицает свою вину в попытке поджога военкомата

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Одного из студентов Брянской области обвинили в подготовке теракта и попытке поджога военкомата. Обвинение следком выдвинул Ибрагиму Оруджеву, которому ранее инкриминировали статью о прохождении обучения террористической деятельности.
Известно, что в 2023 году Черемушкинский суд Москвы отправил студента в СИЗО — тогда он находился в академическом отпуске. Однако разбирательства ещё продолжаются, а обвиняемый свою вину не признаёт.
Следствие выяснило, что Оруджев полгода изучал военкомат, прежде чем устроить в нём поджог. Адвокат же студента заявляет, что доказательств причастности доверителя к террористической деятельности никто не предоставил, а его подзащитный хотел только сфотографировать график работы военкомата, чтобы затем встать в нём на учёт.