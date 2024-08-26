Изучал или снимал? Студент отрицает свою вину в попытке поджога военкомата

Следствие выяснило, что Оруджев полгода изучал военкомат, прежде чем устроить в нём поджог. Адвокат же студента заявляет, что доказательств причастности доверителя к террористической деятельности никто не предоставил, а его подзащитный хотел только сфотографировать график работы военкомата, чтобы затем встать в нём на учёт.