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Студента из Брянской области обвиняют в попытке поджога военкомата

Изучал или снимал? Студент отрицает свою вину в попытке поджога военкомата

26 августа 2024, 11:16
Фото: 1MI

Студента из Брянской области обвиняют в попытке поджога военкомата

Студента брянского вуза обвинили в попытке поджога военкомата, но его адвокат утверждает, что тот просто фотографировал график работы. Подробности дела сообщили «Брянские новости» со ссылкой на ТАСС.

Одного из студентов Брянской области обвинили в подготовке теракта и попытке поджога военкомата. Обвинение следком выдвинул Ибрагиму Оруджеву, которому ранее инкриминировали статью о прохождении обучения террористической деятельности.

Известно, что в 2023 году Черемушкинский суд Москвы отправил студента в СИЗО — тогда он находился в академическом отпуске. Однако разбирательства ещё продолжаются, а обвиняемый свою вину не признаёт.

Следствие выяснило, что Оруджев полгода изучал военкомат, прежде чем устроить в нём поджог. Адвокат же студента заявляет, что доказательств причастности доверителя к террористической деятельности никто не предоставил, а его подзащитный хотел только сфотографировать график работы военкомата, чтобы затем встать в нём на учёт.

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#Александра Склярова#Происшествия#Поджог#Теракт#Брянская область#Военкомат#Приграничье#Обвинения
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