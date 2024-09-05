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Modified Сегодня, 14:53

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Уголовное дело возбудили против белгородца за клевету на полицейского

Белгородец, защищая сына, оклеветал полицейского. Теперь он может потерять 1 миллион

5 сентября 2024, 14:53
Фото: Изображение Midjourney
Уголовное дело возбудили против белгородца за клевету на полицейского

Белгородец может потерять миллион рублей за клевету на полицейского

Житель Яковлевского округа хотел защитить сына от уголовного дела и написал в Сети пост с оскорблениями и клеветой о полицейском. Теперь уголовные дела имеют и отец, и сын, сообщили в белгородском следкоме.

Следователь СО ОМВД России по Яковлевскому району расследовал уголовное дело в отношении одного мужчины. За подозреваемого попытался заступиться его отец, но сделал это необычно.

Белгородец в одной из социальных сетей разместил публикацию, в которой негативно высказывался о полицейском и распространял ложные о нём сведения, которые унижали и порочили его честь и достоинство.

За клевету на мужчину возбудили уголовное дело по части 2 статьи 298.1 УК РФ («Клевета в отношении следователя в связи с производством предварительного расследования»). Ему грозит штраф в размере до 1 млн рублей.

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#Александра Склярова#Полицейский#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Новости Белгорода#Белгород#Клевета#Яковлевский горокруг
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