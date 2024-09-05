Белгородец, защищая сына, оклеветал полицейского. Теперь он может потерять 1 миллион

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Следователь СО ОМВД России по Яковлевскому району расследовал уголовное дело в отношении одного мужчины. За подозреваемого попытался заступиться его отец, но сделал это необычно.
Белгородец в одной из социальных сетей разместил публикацию, в которой негативно высказывался о полицейском и распространял ложные о нём сведения, которые унижали и порочили его честь и достоинство.
За клевету на мужчину возбудили уголовное дело по части 2 статьи 298.1 УК РФ («Клевета в отношении следователя в связи с производством предварительного расследования»). Ему грозит штраф в размере до 1 млн рублей.