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Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Белгородец не хотел, чтобы его узнали по записи камеры, поэтому решил переодеться

Маскировка не помогла: переодетого белгородца всё равно накажут за кражу телефона

30 августа 2024, 13:35
Фото: 1MI
Белгородец не хотел, чтобы его узнали по записи камеры, поэтому решил переодеться

Белгородец попал под уголовное дело за кражу телефона у таксистки

Женщина-таксист из Белгорода повздорила со своим клиентом и выбежала из машины, оставив ту открытой, когда мимо проехал подозреваемый. Чтобы его не засекла видеокамера, он переоделся у себя дома и спустился для кражи телефона. Однако мужчину всё равно узнали, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
Кража

Белгородка, работающая водителем в местном такси, рассказала, что во время выполнения заказа между ней и клиентом произошло недопонимание. 30-летняя девушка испугалась пассажира и выбежала из машины, но тот бросился вслед за ней, чтобы успокоить и извиниться перед ней.

Именно в этот момент к припаркованному автомобилю подъехал подозреваемый, который увидел в открытой машине телефон. Заметив над многоквартирным домом видеокамеру, он зашёл к себе домой, переоделся и спустился, чтобы похитить обнаруженный мобильник.

Позже белгородка заметила пропажу и обратилась в полицию с заявлением. Нанесённый ей ущерб составил примерно 23 тысячи рублей. Подозреваемый же продал украденный телефон, а вырученные средства потратил на личные нужды.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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