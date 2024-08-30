Маскировка не помогла: переодетого белгородца всё равно накажут за кражу телефона

Белгородец попал под уголовное дело за кражу телефона у таксистки

Женщина-таксист из Белгорода повздорила со своим клиентом и выбежала из машины, оставив ту открытой, когда мимо проехал подозреваемый. Чтобы его не засекла видеокамера, он переоделся у себя дома и спустился для кражи телефона. Однако мужчину всё равно узнали, сообщили в региональном УМВД.