Маскировка не помогла: переодетого белгородца всё равно накажут за кражу телефона

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Белгородка, работающая водителем в местном такси, рассказала, что во время выполнения заказа между ней и клиентом произошло недопонимание. 30-летняя девушка испугалась пассажира и выбежала из машины, но тот бросился вслед за ней, чтобы успокоить и извиниться перед ней.
Именно в этот момент к припаркованному автомобилю подъехал подозреваемый, который увидел в открытой машине телефон. Заметив над многоквартирным домом видеокамеру, он зашёл к себе домой, переоделся и спустился, чтобы похитить обнаруженный мобильник.
Позже белгородка заметила пропажу и обратилась в полицию с заявлением. Нанесённый ей ущерб составил примерно 23 тысячи рублей. Подозреваемый же продал украденный телефон, а вырученные средства потратил на личные нужды.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.