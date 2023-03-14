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Белгородец попал под суд за клевету на классного руководителя своего пасынка

14 марта 2023, 07:54
Фото: 1MI
Мужчина отправил в общий родительский чат голосовые сообщения, порочащие честь и достоинство учителя, сообщили в региональной прокуратуре. Изначально белгородца приговорили к колонии, но наказание в итоге заменили.
Сюжет
Суд

35-летний житель Корочанского района невзлюбил классного руководителя своего пасынка и оболгал учителя в родительском чате. Дело дошло до суда.

Мировой судья признал белгородца виновным в клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). Мужчина распространял ложные сведения, порочащие честь и достоинство педагога, через интернет.

Обвиняемому не нравился классный руководитель сына его сожительницы, поэтому он отправил голосовые сообщения, унижающие достоинство учителя, в общий чат с другими родителями.

Суд приговорил белгородца к шести месяцам колонии строгого режима. Наказание мужчине заменили принудительными работами с удержанием 10% зарплаты. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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#Наталья Корявых#Суд#Общество#Белгородская область#Корочанский район#Прокуратура#Классный руководитель#Клевета#Родительский чат#Пасынок
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