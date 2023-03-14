Белгородец попал под суд за клевету на классного руководителя своего пасынка

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:56
35-летний житель Корочанского района невзлюбил классного руководителя своего пасынка и оболгал учителя в родительском чате. Дело дошло до суда.
Мировой судья признал белгородца виновным в клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). Мужчина распространял ложные сведения, порочащие честь и достоинство педагога, через интернет.
Обвиняемому не нравился классный руководитель сына его сожительницы, поэтому он отправил голосовые сообщения, унижающие достоинство учителя, в общий чат с другими родителями.
Суд приговорил белгородца к шести месяцам колонии строгого режима. Наказание мужчине заменили принудительными работами с удержанием 10% зарплаты. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.