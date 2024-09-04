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Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Более 10 храмов в Белгородской области пострадали от обстрелов ВСУ

Сколько храмов повреждено и уничтожено обстрелами в Белгородской области?

4 сентября 2024, 13:16
Фото: 1MI
Более 10 храмов в Белгородской области пострадали от обстрелов ВСУ

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн рассказал о пострадавших храмах

За время СВО сильные и частичные повреждения получили свыше 10 храмов. Об этом митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн сообщил в прямом эфире телеканала «Россия-24».
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Обстрел

С начала специальной военной операции на Украине в Белгородской области получили повреждения и оказались разрушены 18 храмов. Однако, несмотря на сложную оперативную обстановку, их продолжают восстанавливать.

Только вчера, 3 сентября, сильные повреждения получил храм Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района Белгородской области. По словам митрополита Иоанна, с мая по храму ударили примерно десять раз.

В последний раз из-за боеприпасов загорелись купол и трапезная часть, оказался уничтожен иконостас. При этом священнослужителю удалось вынести основные святыни.

При утренней атаке на белгородский храм оказался полностью уничтожен иконостас
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#Александра Склярова#Белгородская область#Митрополит иоанн#Храмы#Белгород#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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