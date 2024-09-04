Сколько храмов повреждено и уничтожено обстрелами в Белгородской области?

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
С начала специальной военной операции на Украине в Белгородской области получили повреждения и оказались разрушены 18 храмов. Однако, несмотря на сложную оперативную обстановку, их продолжают восстанавливать.
Только вчера, 3 сентября, сильные повреждения получил храм Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района Белгородской области. По словам митрополита Иоанна, с мая по храму ударили примерно десять раз.
В последний раз из-за боеприпасов загорелись купол и трапезная часть, оказался уничтожен иконостас. При этом священнослужителю удалось вынести основные святыни.