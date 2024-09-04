Шестилетний белгородец доказал на Первом канале, что лучше всех знает астрономию

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
На шоу мальчик пришёл вместе со своим талисманом — кулоном, напоминающим планету. Белгородец объяснил, что талисман помогает ему всё запоминать и вспоминать необходимую информацию.
Астрономией Даниил Рогалёв увлёкся ещё в два года, когда увидел мультфильм о космосе. Но по ночам за звёздами он всё же не наблюдает: видит их только тогда, когда рано темнеет.
«Вот мы были в Краснодаре, шли с тренировки с тхэквондо, и я смотрю — звёзды. А среди них моё любимое созвездие Ориона», — пояснил ребёнок.
Планету Нептун мальчик полюбил, потому что она синяя, а это его любимый цвет. Кроме того, на ней видны красивые вихри.
Юный белгородец хочет стать космонавтом, когда вырастет. Одной из причин такого решения он называет здоровое питание: на Земле есть вредный фастфуд, когда в космосе только правильная еда в тюбиках.
В ходе выступления Даниил вместе с ведущей посмотрел на звёзды и рассказал практически о каждой из них, а в конце мальчик спел вместе с певцом Ваней Дмитриенко песню «Венера-Юпитер».