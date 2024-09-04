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Published Сегодня, 07:32

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Updated Сегодня, 07:32

Белгородец с Жанной Бадоевой и Ваней Дмитриенко

Шестилетний белгородец доказал на Первом канале, что лучше всех знает астрономию

4 сентября 2024, 07:32
Фото: Первый канал
Белгородец с Жанной Бадоевой и Ваней Дмитриенко

Шестилетний белгородец блеснул знаниями об астрономии на Первом канале

На шоу «Лучше всех», которое транслируют по Первому каналу, пришёл юный белгородец. Шестилетний Даниил Рогалёв попытался удивить ведущую Жанну Бадоеву своими знаниями об астрономии, рассказав о созвездиях и его любимой планете — Нептуне.
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На шоу мальчик пришёл вместе со своим талисманом — кулоном, напоминающим планету. Белгородец объяснил, что талисман помогает ему всё запоминать и вспоминать необходимую информацию.

Астрономией Даниил Рогалёв увлёкся ещё в два года, когда увидел мультфильм о космосе. Но по ночам за звёздами он всё же не наблюдает: видит их только тогда, когда рано темнеет.

«Вот мы были в Краснодаре, шли с тренировки с тхэквондо, и я смотрю — звёзды. А среди них моё любимое созвездие Ориона», — пояснил ребёнок.

Планету Нептун мальчик полюбил, потому что она синяя, а это его любимый цвет. Кроме того, на ней видны красивые вихри.

Юный белгородец хочет стать космонавтом, когда вырастет. Одной из причин такого решения он называет здоровое питание: на Земле есть вредный фастфуд, когда в космосе только правильная еда в тюбиках.

В ходе выступления Даниил вместе с ведущей посмотрел на звёзды и рассказал практически о каждой из них, а в конце мальчик спел вместе с певцом Ваней Дмитриенко песню «Венера-Юпитер».

Даниил Рогалёв на шоуДаниил Рогалёв на шоу
Даниил Рогалёв на шоу
Фото: Первый канал
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