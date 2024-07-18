На 10 млн рублей от победителей шоу на НТВ белгородцам купили сертификаты на мебель

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Вчера, 17 июля, началась выдача сертификатов на мебель и бытовую технику жителям дома, пострадавшего от удара ВСУ, на Щорса, 55а в Белгороде. Как рассказала руководитель фонда «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк, сертификаты были приобретены в рамках акции, которая проходила на выставке-форуме «Россия — Белгород, наши сердца — с тобой». В рамках акции 10 млн рублей решили перевести победители шоу «Звёзды» на НТВ.
Сертификаты действительны в течение двух лет, их уже получили пять семей. В течении недели планируется выдать их всем жильцам. Всего помощь получат 47 семей.
Руководитель фонда пояснила, что 24 семьи, у которых полностью утрачено имущество, получат сертификаты на 250 тысяч рублей. Для тех, кто частично лишился вещей, предусмотрены сертификаты на 100 тысяч рублей на мебель или на 50 тысяч на бытовую технику в зависимости от утраченного.
Недавно мы писали о том, что некоторые пострадавшие жители дома на Щорса, 55а не получили обещанные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Ранее ещё одна жительница пожаловалась, что не может получить акт о потере жилья.
Напомним, 12 мая в результате атаки ВСУ на Белгород обрушился целый подъезд многоквартирного дома на улице Щорса, 55а. Погибли 17 человек, трое из них — дети. Ещё 19 получили ранения.