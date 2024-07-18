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Published Сегодня, 07:22

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Updated Сегодня, 07:24

Обрушенный подъезд дома по улице Щорса в Белгороде

На 10 млн рублей от победителей шоу на НТВ белгородцам купили сертификаты на мебель

18 июля 2024, 07:22
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Обрушенный подъезд дома по улице Щорса в Белгороде

Белгородцам из разрушенного дома на Щорса, 55а выдали сертификаты на мебель

Более двух месяцев прошло с трагедии на Щорса, когда в результате атаки ВСУ обрушился целый подъезд многоквартирного дома. Пострадавшим жителям начали выдавать сертификаты на приобретение мебели и бытовой техники, сообщает РИА «Новости».

Вчера, 17 июля, началась выдача сертификатов на мебель и бытовую технику жителям дома, пострадавшего от удара ВСУ, на Щорса, 55а в Белгороде. Как рассказала руководитель фонда «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк, сертификаты были приобретены в рамках акции, которая проходила на выставке-форуме «Россия — Белгород, наши сердца — с тобой». В рамках акции 10 млн рублей решили перевести победители шоу «Звёзды» на НТВ.

Сертификаты действительны в течение двух лет, их уже получили пять семей. В течении недели планируется выдать их всем жильцам. Всего помощь получат 47 семей.

Руководитель фонда пояснила, что 24 семьи, у которых полностью утрачено имущество, получат сертификаты на 250 тысяч рублей. Для тех, кто частично лишился вещей, предусмотрены сертификаты на 100 тысяч рублей на мебель или на 50 тысяч на бытовую технику в зависимости от утраченного.

Недавно мы писали о том, что некоторые пострадавшие жители дома на Щорса, 55а не получили обещанные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Ранее ещё одна жительница пожаловалась, что не может получить акт о потере жилья.

Напомним, 12 мая в результате атаки ВСУ на Белгород обрушился целый подъезд многоквартирного дома на улице Щорса, 55а. Погибли 17 человек, трое из них — дети. Ещё 19 получили ранения.

Не все жители пострадавшего дома на Щорса, 55а получили обещанные выплаты в 10 тысяч
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Нтв#Мебель#Новости Белгорода#Святое Белогорье против детского рака#Евгения Кондратюк#Сертификаты#Белгород#Обрушение дома в Белгороде 12 мая
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