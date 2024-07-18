На 10 млн рублей от победителей шоу на НТВ белгородцам купили сертификаты на мебель

Руководитель фонда пояснила, что 24 семьи, у которых полностью утрачено имущество, получат сертификаты на 250 тысяч рублей. Для тех, кто частично лишился вещей, предусмотрены сертификаты на 100 тысяч рублей на мебель или на 50 тысяч на бытовую технику в зависимости от утраченного.