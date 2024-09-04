Полковника ВСУ заочно приговорили к пожизненному заключению за обстрелы Белгорода

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Второй западный окружной военный суд заочно приговорил украинского командира 27-й реактивной артиллерийской бригады, полковника Дмитрия Храпача к пожизненному сроку. Он также должен будет выплатить 4 млн рублей в пользу РФ. Такое наказание ему назначили за организацию обстрелов Белгородской области, в ходе которых погибли мирные жители.
Срок исчисления наказания начнётся тогда, когда его задержат или экстрадируют в Россию.
Напомним, что Храпача признали виновным в организации четырёх преступлений. Он отдавал приказы о нанесении ракетных ударов по Белгородской области, в результате которых погибли мирные жители, а Министерство обороны РФ понесло материальный ущерб в размере 4,6 млн рублей. Требование о пожизненном заключении украинского военного выдвигала Генпрокуратура РФ.
Год назад Храпача уже приговаривали к пожизненному заключению: к такому решению пришёл Верховный суд ДНР за обстрел Донецка из РСЗО.