Полковника ВСУ заочно приговорили к пожизненному заключению за обстрелы Белгорода

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил украинского командира 27-й реактивной артиллерийской бригады, полковника Дмитрия Храпача к пожизненному сроку. Он также должен будет выплатить 4 млн рублей в пользу РФ. Такое наказание ему назначили за организацию обстрелов Белгородской области, в ходе которых погибли мирные жители.