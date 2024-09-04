От 49 рублей до 220: где самые дешёвые и дорогие огурцы в Белгородской области?

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
По состоянию на 3 сентября текущего года самую низкую цену за 1 килограмм свежих огурцов можно встретить в Старооскольском городском округе — 49 рублей. Немного выше цены в Корочанском и Краснояружском районах — 59,90 рубля и 60 рублей соответственно. В остальных муниципалитетах низкая стоимость варьируется от 79,99 до 115,99 рубля.
Самые дорогие огурцы можно встретить в Грайворонском округе — 220 рублей, Яковлевском округе — 199, 99 рубля, Новооскольском округе — 193, 90 рубля и Краснояружском районе — 189 рублей. В остальных районах высокие цены находятся в пределах 126-180 рублей.
Подробности — в карточках ниже.