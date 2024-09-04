От 49 рублей до 220: где самые дешёвые и дорогие огурцы в Белгородской области?

По состоянию на 3 сентября текущего года самую низкую цену за 1 килограмм свежих огурцов можно встретить в Старооскольском городском округе — 49 рублей. Немного выше цены в Корочанском и Краснояружском районах — 59,90 рубля и 60 рублей соответственно. В остальных муниципалитетах низкая стоимость варьируется от 79,99 до 115,99 рубля.