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Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Белгородцам рассказали о ценах на огурцы в регионе

От 49 рублей до 220: где самые дешёвые и дорогие огурцы в Белгородской области?

4 сентября 2024, 12:48
Фото: Изображение Midjourney
Белгородцам рассказали о ценах на огурцы в регионе

Названа стоимость огурцов в Белгородской области

Стали известны цены за 1 килограмм свежих огурцов, которые можно встретить в сентябре по области. Где можно найти самые дешёвые и дорогие овощи, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

По состоянию на 3 сентября текущего года самую низкую цену за 1 килограмм свежих огурцов можно встретить в Старооскольском городском округе — 49 рублей. Немного выше цены в Корочанском и Краснояружском районах — 59,90 рубля и 60 рублей соответственно. В остальных муниципалитетах низкая стоимость варьируется от 79,99 до 115,99 рубля.

Самые дорогие огурцы можно встретить в Грайворонском округе — 220 рублей, Яковлевском округе — 199, 99 рубля, Новооскольском округе — 193, 90 рубля и Краснояружском районе — 189 рублей. В остальных районах высокие цены находятся в пределах 126-180 рублей.

Подробности — в карточках ниже.

Актуальные цены на килограмм огурцов в сентябреАктуальные цены на килограмм огурцов в сентябре
Актуальные цены на килограмм огурцов в сентябреАктуальные цены на килограмм огурцов в сентябре
Актуальные цены на килограмм огурцов в сентябреАктуальные цены на килограмм огурцов в сентябре
Актуальные цены на килограмм огурцов в сентябре
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Огурцы и рис дорожают, а другие продукты? Как изменились цены в Белгородской области
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