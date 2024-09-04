Новый взгляд на Пугачёва: режиссёр из Москвы представит новое прочтение Пушкина

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
В Белгородском государственном академическом драматическом театре имени М. С. Щепкина прошёл генеральный прогон нового спектакля «Капитанская дочка». Это первая премьера 89-го театрального сезона.
Ставят роман Александра Сергеевича Пушкина на белгородской сцене не в первый раз: историческую драму белгородцы уже видели в 1994 году. Новое прочтение известного сюжета представил московский режиссёр Алексей Доронин. Он также отвечал за художественное и музыкальное оформление. Это его третий спектакль на белгородской сцене.
Хотя всё делалось в сжатые сроки, работа была проделана большая. Только на создание костюмов ушло два с половиной месяца. В них на сцену выйдут заслуженный артист РФ Игорь Ткачёв (Емельян Пугачёв), Виталий Чикалов (Пётр Гринёв), Дарья Купавцева (Маша Миронова) и другие.
В постановке много внимания уделено свету. Он подсвечивает героев в самые напряжённые моменты, нагнетает предчувствие страха от приближающегося пугачёвского полчища и маскирует сны главного героя.
«Капитанская дочка» построена на противопоставлении и параллелизме историй. Пока Марья Ивановна со своими родителями и Петром Гринёвым мирно живут и решают любовные проблемы, внутри Российской империи собирается «бессмысленный и беспощадный русский мятеж».
Увидеть «Капитанскую дочку» белгородцы смогут в сентябре и октябре. Ближайшие показы пройдут 6, 7 и 8 сентября.
Возрастное ограничение — 14+.