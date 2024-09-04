bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Спектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. Щепкина

Новый взгляд на Пугачёва: режиссёр из Москвы представит новое прочтение Пушкина

4 сентября 2024, 08:47
Фото: Валерия Колесникова / bel.ru
Спектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. Щепкина

В Белгороде покажут спектакль по произведению Пушкина от режиссёра из Москвы

Театральный сезон в Белгороде открывается новой постановкой по роману А. С. Пушкина «Капитанская дочка». За эту работу взялся московский режиссёр Алексей Доронин. Зрители смогут увидеть авторское прочтение истории и новый взгляд на Пугачёва. Конечно, если успеют купить билеты.

В Белгородском государственном академическом драматическом театре имени М. С. Щепкина прошёл генеральный прогон нового спектакля «Капитанская дочка». Это первая премьера 89-го театрального сезона.

Ставят роман Александра Сергеевича Пушкина на белгородской сцене не в первый раз: историческую драму белгородцы уже видели в 1994 году. Новое прочтение известного сюжета представил московский режиссёр Алексей Доронин. Он также отвечал за художественное и музыкальное оформление. Это его третий спектакль на белгородской сцене.

Хотя всё делалось в сжатые сроки, работа была проделана большая. Только на создание костюмов ушло два с половиной месяца. В них на сцену выйдут заслуженный артист РФ Игорь Ткачёв (Емельян Пугачёв), Виталий Чикалов (Пётр Гринёв), Дарья Купавцева (Маша Миронова) и другие.

В постановке много внимания уделено свету. Он подсвечивает героев в самые напряжённые моменты, нагнетает предчувствие страха от приближающегося пугачёвского полчища и маскирует сны главного героя.

«Капитанская дочка» построена на противопоставлении и параллелизме историй. Пока Марья Ивановна со своими родителями и Петром Гринёвым мирно живут и решают любовные проблемы, внутри Российской империи собирается «бессмысленный и беспощадный русский мятеж».

Увидеть «Капитанскую дочку» белгородцы смогут в сентябре и октябре. Ближайшие показы пройдут 6, 7 и 8 сентября.

Возрастное ограничение — 14+.

Спектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. ЩепкинаСпектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. Щепкина
Спектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. ЩепкинаСпектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. Щепкина
Спектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. ЩепкинаСпектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. Щепкина
Спектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. ЩепкинаСпектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. Щепкина
Спектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. ЩепкинаСпектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. Щепкина
Спектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. ЩепкинаСпектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. Щепкина
Спектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. ЩепкинаСпектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. Щепкина
Спектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. ЩепкинаСпектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. Щепкина
Спектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. ЩепкинаСпектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. Щепкина
Спектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. ЩепкинаСпектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. Щепкина
Спектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. ЩепкинаСпектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. Щепкина
Спектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. ЩепкинаСпектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. Щепкина
Спектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. ЩепкинаСпектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. Щепкина
Спектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. ЩепкинаСпектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. Щепкина
Спектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. ЩепкинаСпектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. Щепкина
Спектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. ЩепкинаСпектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. Щепкина
Спектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. ЩепкинаСпектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. Щепкина
Спектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. ЩепкинаСпектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. Щепкина
Спектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. ЩепкинаСпектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. Щепкина
Спектакль «Капитанская дочка» в театре имени М. С. Щепкина
Фото: Валерия Колесникова / bel.ru
Торговые центры, театры и музеи: изменился ли график работы после обстрелов Белгорода
Узнать подробнее
Читайте также:
«Цирк лорда Вандерлиста» и спектакль от «Заячьего стона» покажут белгородцамБелгородка выиграла в ЧГК на Первом канале 100 тысяч благодаря вопросу о театреПосреди города в Белгородской области заметили девушку в гробу: что это было?
#Валерия Колесникова#Фоторепортаж#Театр#Спектакль#Премьера#Белгород#Александр Пушкин
Подпишитесь
В Белгороде ранним утром прозвучали взрывы. Что известно о последствиях?
Сегодня, 06:01
Полковника ВСУ заочно приговорили к пожизненному заключению за обстрелы Белгорода
Сегодня, 09:01
Как отселённым белгородцам получить деньги на компенсацию аренды жилья?
Сегодня, 06:30
Положены не всем: почему белгородцы не смогли получить выплаты к школе?
Сегодня, 08:47
«Разбирайтесь сами»: белгородскому школьнику отказались выдавать ноутбук на дистант
Сегодня, 08:17
Спроса нет: почему на афишных стендах в Белгороде нет объявлений о концертах?
Сегодня, 06:22