Новый взгляд на Пугачёва: режиссёр из Москвы представит новое прочтение Пушкина

Ставят роман Александра Сергеевича Пушкина на белгородской сцене не в первый раз: историческую драму белгородцы уже видели в 1994 году. Новое прочтение известного сюжета представил московский режиссёр Алексей Доронин. Он также отвечал за художественное и музыкальное оформление. Это его третий спектакль на белгородской сцене.