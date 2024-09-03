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Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Белгородцы переживают, что малолетние дети не смогут сами сориентироваться в школе

Турникеты для галочки? Белгородцы жалуются на пропускную систему в школах

3 сентября 2024, 09:44
Фото: Изображение Midjourney
Белгородцы переживают, что малолетние дети не смогут сами сориентироваться в школе

Белгородцы недовольны поведением школьных охранников

Белгородку не устроила пропускная система в школе, где охранники «выгоняют» родителей сразу, как только те заводят внутрь первоклассников.
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Школы

Белгородцы попросили решить проблему с пропускным режимом в школах для первоклассников и их родителей. Одна из жительниц отметила, что в прошлом году, несмотря на неспокойную оперативную обстановку, родителей запускали в фойе школы. В этом же году всё по-другому.

«Дети только пришли, всё незнакомое, стоят по 15-20 минут в ожидании учителя, и даже неизвестно, досталось ли ребёнку место на лавочке или он всё это время стоит. Забрали его оттуда или нет — тоже неизвестно. Охранники явно превышают свои полномочия: орут и на родителей, и на детей, хотя дети и так в стрессе. Выпихивают родителей силой из дверей школы, хотя по законодательству и своим должностным обязанностям даже прикасаться не имеют права, согласно ст. 203 УК РФ и ст. 6.1.1 КоАП. Зачем тогда поставили турникеты и рамки у входа, для галочки?» — обратила внимание на проблему белгородка.

Оставленную в Сети жалобу заметили в городской администрации. Они пообещали направить обращение в управление образования для проработки.

Родителей не будут пропускать на территории школ Белгорода с нового учебного года
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