Турникеты для галочки? Белгородцы жалуются на пропускную систему в школах

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Белгородцы попросили решить проблему с пропускным режимом в школах для первоклассников и их родителей. Одна из жительниц отметила, что в прошлом году, несмотря на неспокойную оперативную обстановку, родителей запускали в фойе школы. В этом же году всё по-другому.
«Дети только пришли, всё незнакомое, стоят по 15-20 минут в ожидании учителя, и даже неизвестно, досталось ли ребёнку место на лавочке или он всё это время стоит. Забрали его оттуда или нет — тоже неизвестно. Охранники явно превышают свои полномочия: орут и на родителей, и на детей, хотя дети и так в стрессе. Выпихивают родителей силой из дверей школы, хотя по законодательству и своим должностным обязанностям даже прикасаться не имеют права, согласно ст. 203 УК РФ и ст. 6.1.1 КоАП. Зачем тогда поставили турникеты и рамки у входа, для галочки?» — обратила внимание на проблему белгородка.
Оставленную в Сети жалобу заметили в городской администрации. Они пообещали направить обращение в управление образования для проработки.