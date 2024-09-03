Турникеты для галочки? Белгородцы жалуются на пропускную систему в школах

Белгородцы попросили решить проблему с пропускным режимом в школах для первоклассников и их родителей. Одна из жительниц отметила, что в прошлом году, несмотря на неспокойную оперативную обстановку, родителей запускали в фойе школы. В этом же году всё по-другому.