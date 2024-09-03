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Прогноз ВТБ: рынок розничного кредитования «охладится» на 15%

Прогноз ВТБ: рынок розничного кредитования «охладится» на 15%

3 сентября 2024, 08:44
Фото: Изображение Midjourney
По итогам восьми месяцев общий объем кредитных продаж физлицам в России достиг 9,8 трлн рублей, что на 5,4% ниже показателей 8 месяцев 2023 г. В конце года сокращение рынка усилится, и с сентября по декабрь составит более 15% к аналогичному периоду 2023 г.
Сюжет
Ипотека

В целом в 2024 году продажи рынка «охладятся» на 9%. Такой прогноз* в рамках ВЭФ-2024 озвучил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По оценке аналитиков в августе 2024 года россияне оформили розничные кредиты на 1,2 трлн рублей, что на треть ниже результата августа прошлого года. Всего в этом году банка, выдачи розничных кредитов в России превысят 14,7 трлн рублей, что на 9,3% ниже итогов 2023 года. Объем залоговых кредитов (ипотека и авто) составит 7,6 трлн и снова опередит продажи кредитов наличными (7,1 трлн). Выдачи ипотеки могут составить 5,1 трлн рублей (-35% к прошлому году), автокредитов — 2,5 трлн, что станет рекордом для российского рынка. Общий портфель кредитов физлиц на рынке может достигнуть 40,6 трлн рублей, показав рост на 16% к 2023 году.

Выдачи розничных кредитов в банке за восемь месяцев 2024 года достигли 1,8 трлн рублей, что на 5,8% выше значений аналогичного периода 2023 года. Число выданных кредитов увеличилось на 22%. Общий портфель кредитов физлиц банка с начала года вырос на 17%, примерно до 7,4 трлн рублей, из которых около 4,7 трлн — ипотека.

«Мы пересмотрели свой прогноз по снижению рынка розничного кредитования в 2024 году с 16 до примерно 9%. Небольшая „оттепель“ связана с более высоким спросом на кредиты наличными и укреплением позиций „семейной“ программы в ипотечном кредитовании. Но итоговые значения в любом случае будут ниже прошлогодних из-за мер регулятора по „охлаждению“ рынка. Пока ключевая ставка остается такой высокой, ждать другой тенденции на рынке кредитов не приходится», — заявил Георгий Горшков.

*Прогноз ВТБ на основе данных ЦБ РФ и Frank RG, без учета POS-кредитования

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#Алёна Мальцева#Ипотека#Потребительские кредиты#Льготная ипотека
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