Прогноз ВТБ: рынок розничного кредитования «охладится» на 15%

По оценке аналитиков в августе 2024 года россияне оформили розничные кредиты на 1,2 трлн рублей, что на треть ниже результата августа прошлого года. Всего в этом году банка, выдачи розничных кредитов в России превысят 14,7 трлн рублей, что на 9,3% ниже итогов 2023 года. Объем залоговых кредитов (ипотека и авто) составит 7,6 трлн и снова опередит продажи кредитов наличными (7,1 трлн). Выдачи ипотеки могут составить 5,1 трлн рублей (-35% к прошлому году), автокредитов — 2,5 трлн, что станет рекордом для российского рынка. Общий портфель кредитов физлиц на рынке может достигнуть 40,6 трлн рублей, показав рост на 16% к 2023 году.