Сотрудники ВТБ провели встречу с представителями финансовой разведки восьми стран

Программа направлена на развитие профессиональных связей, обмен опытом между сотрудниками сферы ПОД/ФТ из разных стран. В 2023 году по запросу Росфинмониторинга банк организовал первый семинар с работниками подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ и по его итогам получил множество положительных откликов.