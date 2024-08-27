Сотрудники ВТБ провели встречу с представителями финансовой разведки восьми стран

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Программа направлена на развитие профессиональных связей, обмен опытом между сотрудниками сферы ПОД/ФТ из разных стран. В 2023 году по запросу Росфинмониторинга банк организовал первый семинар с работниками подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ и по его итогам получил множество положительных откликов.
«Новое поколение 2024» позволяет выстроить тесное взаимодействие между сотрудниками надзорных органов и банковского сектора. На встрече представители подразделений финансовой разведки зарубежных стран познакомились с лучшими практиками банка ВТБ по выявлению рисков отмывания денег и финансирования терроризма в сфере цифровых валют.
В ходе мероприятия участники обсудили вопросы анализа транзакционной активности клиентов, процессы оценки рисков, особенности регулирования оборота криптовалют и выявления подозрительных операций.