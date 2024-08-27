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Бизнес-встреча

Сотрудники ВТБ провели встречу с представителями финансовой разведки восьми стран

27 августа 2024, 10:42
Фото: 1MI
Бизнес-встреча
В рамках программы «Новое поколение 2024», которая проводится Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), в банке ВТБ прошла встреча с участием более 20 представителей подразделений финансовой разведки восьми стран:

Азербайджана, Египта, Индии, Ирана, Кубы, ОАЭ, Таиланда и Эфиопии.

Программа направлена на развитие профессиональных связей, обмен опытом между сотрудниками сферы ПОД/ФТ из разных стран. В 2023 году по запросу Росфинмониторинга банк организовал первый семинар с работниками подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ и по его итогам получил множество положительных откликов.

«Новое поколение 2024» позволяет выстроить тесное взаимодействие между сотрудниками надзорных органов и банковского сектора. На встрече представители подразделений финансовой разведки зарубежных стран познакомились с лучшими практиками банка ВТБ по выявлению рисков отмывания денег и финансирования терроризма в сфере цифровых валют.

В ходе мероприятия участники обсудили вопросы анализа транзакционной активности клиентов, процессы оценки рисков, особенности регулирования оборота криптовалют и выявления подозрительных операций.

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