В ВТБ заявили о промышленной революции в современных российских ИТ-разработках

Топ-менеджер также выделил основные тенденции в российском финтехе: с одной стороны, импортозамещение и технологический суверенитет, а с другой — разработка и усовершенствование инновационных клиентских сервисов и технологий, таких как OpenAPI, биоэквайринг, цифровые помощники и другие.