Почему срезают крышу с подземного перехода на Спутнике в Белгороде?

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Белгородцы спросили мэра областного центра, почему в подземном переходе на улице Магистральной в районе рынка «Спутник» стали срезать крышу.
Валентин Демидов объяснил, что всё из-за демонтажных работ. Подземка много лет серьёзно затоплена грунтовыми водами. Переход законсервировали, он не функционирует. Поэтому принято решение его полностью убрать.
Уже подписан соответствующий муниципальный контракт. Все работы планируют завершить в октябре 2024 года.
Напомним, что демонтаж подземного перехода может обойтись почти в 3 миллиона рублей. Там установят новый тротуар.