Почему срезают крышу с подземного перехода на Спутнике в Белгороде?

В Белгороде демонтируют переход на Спутнике

Жители Белгорода интересуются судьбой подземного перехода, расположенного на улице Магистральной рядом с рынком «Спутник». Мэр города сообщил, что объект будет полностью демонтирован, так как он много лет серьёзно затоплен грунтовыми водами и не функционирует.