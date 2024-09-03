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Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Один из подземных переходов в Белгороде демонтируют

Почему срезают крышу с подземного перехода на Спутнике в Белгороде?

3 сентября 2024, 10:18
Фото: Кристина Семенчук / bel.ru
Один из подземных переходов в Белгороде демонтируют

В Белгороде демонтируют переход на Спутнике

Жители Белгорода интересуются судьбой подземного перехода, расположенного на улице Магистральной рядом с рынком «Спутник». Мэр города сообщил, что объект будет полностью демонтирован, так как он много лет серьёзно затоплен грунтовыми водами и не функционирует.

Белгородцы спросили мэра областного центра, почему в подземном переходе на улице Магистральной в районе рынка «Спутник» стали срезать крышу.

Валентин Демидов объяснил, что всё из-за демонтажных работ. Подземка много лет серьёзно затоплена грунтовыми водами. Переход законсервировали, он не функционирует. Поэтому принято решение его полностью убрать.

Уже подписан соответствующий муниципальный контракт. Все работы планируют завершить в октябре 2024 года.

Напомним, что демонтаж подземного перехода может обойтись почти в 3 миллиона рублей. Там установят новый тротуар.

Один из многострадальных подземных переходов в Белгороде демонтируют
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