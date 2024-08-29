Знаки есть, перехода нет: белгородцы просят решить проблему с реконструкцией развязки

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Белгородцы обратились с просьбой решить проблему организации пешеходного перехода при реконструкции развязки между ротондой и ПК «Северный».
Старый переход рядом с остановкой убрали. Для нового установили знаки, но не оборудовали ни временный тротуар, ни светофор, ни указатели для пешеходов о переносе перехода.
Люди вынуждены переходить дорогу в этом месте как получится, рискуя жизнью. Водители тоже не останавливаются, потому что нет соответствующего знака.
Министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко сообщил, что сейчас на участке дороги завершается установка дорожных знаков и обустройство тротуаров. С 30 августа местные жители смогут пользоваться новым пешеходным переходом.