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Безопасность пешеходов под вопросом на новой дорожной развязке

Знаки есть, перехода нет: белгородцы просят решить проблему с реконструкцией развязки

29 августа 2024, 10:03
Фото: 1MI
Безопасность пешеходов под вопросом на новой дорожной развязке

Белгородцы просят решить проблему небезопасного перехода

Местные жители обеспокоены безопасностью движения на реконструируемой развязке между ротондой и ПК «Северный». Старый пешеходный переход убрали, а новый ещё не закончили. Люди переходят дорогу как получится. Глава регионального минтранса ответил, когда проблему решат.

Белгородцы обратились с просьбой решить проблему организации пешеходного перехода при реконструкции развязки между ротондой и ПК «Северный».

Старый переход рядом с остановкой убрали. Для нового установили знаки, но не оборудовали ни временный тротуар, ни светофор, ни указатели для пешеходов о переносе перехода.

Люди вынуждены переходить дорогу в этом месте как получится, рискуя жизнью. Водители тоже не останавливаются, потому что нет соответствующего знака.

Министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко сообщил, что сейчас на участке дороги завершается установка дорожных знаков и обустройство тротуаров. С 30 августа местные жители смогут пользоваться новым пешеходным переходом.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Реконструкция#Переход#Новости Белгорода#Сергей евтушенко#Белгород#Развязка
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