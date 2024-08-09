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Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

Надземный переход на проспекте Ватутина в Белгороде

Надземный переход у памятника князю Владимиру в Белгороде впервые отремонтируют

9 августа 2024, 12:01
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Надземный переход на проспекте Ватутина в Белгороде

В Белгороде приступили к ремонту надземного перехода на проспекте Ватутина

Строители уже начали ремонтные работы на пешеходном мосту к памятнику князю Владимиру на проспекте Ватутина. Его возвели около 20 лет назад, но капитально ремонтировать будут в первый раз, рассказал мэр Валентин Демидов.

Уже сейчас ремонтная бригада демонтирует плитку в переходе. Специалисты провели оценку состояния моста и пришли к выводу, что общая площадь ремонта составит около 95 квадратных метров.

Из серьёзного — необходимо заменить монолитные перекрытия. Также планируется армировать основную конструкцию надземки, залить её бетоном и нанести покрытие из многослойных полимерных материалов. В ходе работ будут отремонтированы лестничные марши и покрашены конструкции.

На время проведения ремонта движение по пешеходному мосту будет ограничено. Позже, во время армировки, ограничат и движение автомобилей под мостом.

Капитальный ремонт пешеходного перехода планируется завершить до конца октября.

Напомним, что недавно на его ремонт дополнительно направили ещё 7,7 млн рублей.

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