Надземный переход у памятника князю Владимиру в Белгороде впервые отремонтируют

В Белгороде приступили к ремонту надземного перехода на проспекте Ватутина

Строители уже начали ремонтные работы на пешеходном мосту к памятнику князю Владимиру на проспекте Ватутина. Его возвели около 20 лет назад, но капитально ремонтировать будут в первый раз, рассказал мэр Валентин Демидов.