Надземный переход у памятника князю Владимиру в Белгороде впервые отремонтируют

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Уже сейчас ремонтная бригада демонтирует плитку в переходе. Специалисты провели оценку состояния моста и пришли к выводу, что общая площадь ремонта составит около 95 квадратных метров.
Из серьёзного — необходимо заменить монолитные перекрытия. Также планируется армировать основную конструкцию надземки, залить её бетоном и нанести покрытие из многослойных полимерных материалов. В ходе работ будут отремонтированы лестничные марши и покрашены конструкции.
На время проведения ремонта движение по пешеходному мосту будет ограничено. Позже, во время армировки, ограничат и движение автомобилей под мостом.
Капитальный ремонт пешеходного перехода планируется завершить до конца октября.
Напомним, что недавно на его ремонт дополнительно направили ещё 7,7 млн рублей.