Один из многострадальных подземных переходов в Белгороде демонтируют

Подрядчик должен будет демонтировать все конструкции перехода, разобрать тротуары и дорожки, а затем вывезти весь строительный мусор. После этого строительная организация должна будет установить необходимые скобы и люки, произвести гидроизоляцию и монтаж усиления перекрытия, выполнить огрунтовку, окрасить металлические поверхности эмалью, а также засыпать лестницы песчаным грунтом.