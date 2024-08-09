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Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Подземный пешеходный переход

Один из многострадальных подземных переходов в Белгороде демонтируют

9 августа 2024, 09:14
Фото: 1MI
Подземный пешеходный переход

Демонтаж подземки в районе рынка «Спутник» в Белгороде может обойтись в 3 млн

Заявка на работы появилась на сайте «Госзакупок». Подрядчик должен будет выполнить демонтажные и общестроительные работы, а также установить новый тротуар.

На сайте «Госзакупок» появилась заявка на выполнение демонтажных и общестроительных работ в подземном переходе по улице Магистральной в районе рынка «Спутник». Управление капитального строительства Белгорода готово заплатить за это 2 млн 969 тыс. 130 рублей.

Подрядчик должен будет демонтировать все конструкции перехода, разобрать тротуары и дорожки, а затем вывезти весь строительный мусор. После этого строительная организация должна будет установить необходимые скобы и люки, произвести гидроизоляцию и монтаж усиления перекрытия, выполнить огрунтовку, окрасить металлические поверхности эмалью, а также засыпать лестницы песчаным грунтом.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 15 августа.

Напомним, что жители неоднократно просили мэра Валентина Демидова почистить подземный переход на Спутнике: его несколько лет затапливает грунтовыми водами. Зимой чиновник обещал реализовать проект перехода уже в этом году.

Подземный переход на Спутнике в БелгородеПодземный переход на Спутнике в Белгороде
Подземный переход на Спутнике в Белгороде
Фото: сайт» Госзакупок»
Что станет с подземным переходом на Спутнике в Белгороде?
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Ремонт#Новости Белгорода#Подземный переход#Спутник#Белгород#Демонтаж
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