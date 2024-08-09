Один из многострадальных подземных переходов в Белгороде демонтируют

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
На сайте «Госзакупок» появилась заявка на выполнение демонтажных и общестроительных работ в подземном переходе по улице Магистральной в районе рынка «Спутник». Управление капитального строительства Белгорода готово заплатить за это 2 млн 969 тыс. 130 рублей.
Подрядчик должен будет демонтировать все конструкции перехода, разобрать тротуары и дорожки, а затем вывезти весь строительный мусор. После этого строительная организация должна будет установить необходимые скобы и люки, произвести гидроизоляцию и монтаж усиления перекрытия, выполнить огрунтовку, окрасить металлические поверхности эмалью, а также засыпать лестницы песчаным грунтом.
Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 15 августа.
Напомним, что жители неоднократно просили мэра Валентина Демидова почистить подземный переход на Спутнике: его несколько лет затапливает грунтовыми водами. Зимой чиновник обещал реализовать проект перехода уже в этом году.