Тело погибшей жительницы приграничья несколько дней не могут забрать с места обстрела

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
У жительницы Борисовки Белгородской области при обстрелах Курской области погибли бабушка, дедушка и тётя: они проживали в селе Карыж. Трагедия произошла ещё 29 августа, однако тело её тёти всё ещё лежит на месте обстрела.
«Её тело до сих пор лежит на месте происшествия, но боевых действий там сейчас нет. Глава местного поселения не предпринимает никаких мер. Просим помочь вывезти тело моей тёти. Машина вчера туда ездила, но не забрала», — написала белгородка.
Напомним, что ВСУ начали атаковать приграничные населённые пункты Курской области ещё 6 августа. С тех пор на территории соседнего с Белгородской областью региона сохраняется неспокойная оперативная обстановка.
Один из жителей Белгородской области отправлялся в Курскую, чтобы забрать своих близких из-под обстрелов, однако спустя несколько часов пропал. Ещё одна семья долгое время искала своих пропавших родственников из Суджи.