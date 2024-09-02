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Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Белгородка сообщила, что тело её тёти три дня лежит на месте обстрела

Тело погибшей жительницы приграничья несколько дней не могут забрать с места обстрела

2 сентября 2024, 11:31
Фото: Изображение Midjourney

Белгородка сообщила, что тело её тёти три дня лежит на месте обстрела

Тело тёти белгородки лежит на месте обстрелов уже три дня. Его никак не могут вывезти, отмечает подписчица паблика «Белгород — это интересно». Девушка попросила помочь в решении этого вопроса.

У жительницы Борисовки Белгородской области при обстрелах Курской области погибли бабушка, дедушка и тётя: они проживали в селе Карыж. Трагедия произошла ещё 29 августа, однако тело её тёти всё ещё лежит на месте обстрела.

«Её тело до сих пор лежит на месте происшествия, но боевых действий там сейчас нет. Глава местного поселения не предпринимает никаких мер. Просим помочь вывезти тело моей тёти. Машина вчера туда ездила, но не забрала», — написала белгородка.

Напомним, что ВСУ начали атаковать приграничные населённые пункты Курской области ещё 6 августа. С тех пор на территории соседнего с Белгородской областью региона сохраняется неспокойная оперативная обстановка.

Один из жителей Белгородской области отправлялся в Курскую, чтобы забрать своих близких из-под обстрелов, однако спустя несколько часов пропал. Ещё одна семья долгое время искала своих пропавших родственников из Суджи.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Пострадавшие#Белгород#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#Обстрелы
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