Белгородец отправился спасать родных в Курскую область, но по дороге пропал

Уже в шесть вечера белгородец должен был прибыть на место, но это у него не получилось: маму и брата, за которыми отправился житель, до Белгорода довезли односельчане. Как утверждает сын мужчины, на блокпосту во Льгове его отца перенаправили по другой дороге, однако неизвестно, по какой именно.