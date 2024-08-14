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Белгородец отправился спасать родных в Курскую область, но по дороге пропал

Белгородец отправился спасать родных в Курскую область, но по дороге пропал

14 августа 2024, 06:45
Фото: Изображение Midjourney
Белгородец отправился в Курскую область за своими родными, но пропал по дороге. О нём уже неделю ничего не известно. Подробности журналистам РИА «Новости» сообщил сын мужчины.

Житель Белгорода отправился в село Ольговка Кореневского района Курской области, чтобы забрать оттуда брата и маму. Случилось это ещё 7 августа: тогда Андрей Гончаров отпросился с работы и до Льгова был на связи со своими детьми, однако потом у него разрядился сотовый телефон.

Уже в шесть вечера белгородец должен был прибыть на место, но это у него не получилось: маму и брата, за которыми отправился житель, до Белгорода довезли односельчане. Как утверждает сын мужчины, на блокпосту во Льгове его отца перенаправили по другой дороге, однако неизвестно, по какой именно.

Родные пропавшего белгородца уже обратились в региональное следственное управление и в полицию.

Известно, что Андрею Гончарову 41 год. Он родился в Курской области, однако уже какое-то время проживает в Белгороде.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Курская область#Новости Белгорода#Черноземье#Белгород#Пропал человек#Приграничье
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