Белгородец отправился спасать родных в Курскую область, но по дороге пропал

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Житель Белгорода отправился в село Ольговка Кореневского района Курской области, чтобы забрать оттуда брата и маму. Случилось это ещё 7 августа: тогда Андрей Гончаров отпросился с работы и до Льгова был на связи со своими детьми, однако потом у него разрядился сотовый телефон.
Уже в шесть вечера белгородец должен был прибыть на место, но это у него не получилось: маму и брата, за которыми отправился житель, до Белгорода довезли односельчане. Как утверждает сын мужчины, на блокпосту во Льгове его отца перенаправили по другой дороге, однако неизвестно, по какой именно.
Родные пропавшего белгородца уже обратились в региональное следственное управление и в полицию.
Известно, что Андрею Гончарову 41 год. Он родился в Курской области, однако уже какое-то время проживает в Белгороде.