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Published Сегодня, 18:23

Modified Сегодня, 18:25

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Задержание

Песня Верки Сердючки довела старооскольцев и участников СВО до стычки и вызова ППС

31 августа 2024, 18:23
Фото: 9 Канал | Старый Оскол
Задержание

Молодожёнов и участников СВО задержали на базе отдыха в Старом Осколе

На базе отдыха «Шоколад» в Старом Осколе возник скандал между отдыхавшими компаниями семей и военнослужащих, отмечавших свадьбу. Участникам СВО не понравилось, что «соседи» включили песню Андрея Данилко «Гулянка». Жених сделал замечание, а после, со слов свидетелей, достал нож. Молодожёнов задержали

На базе отдыха Литораль «Шоколад» в Старом Осколе, как сообщает «Девятый канал», у отдыхающих возник конфликт из-за «музыкальных предпочтений». Разборки между компанией нескольких семей с детьми и отдыхавших там же военнослужащих, отмечавших свадьбу, привела к вызову ППС. Камнем преткновения стала композиция «Гулянка», т. е. «Ще не вмерла Украина» Андрея Данилко, которого многие знают как Верку Сердючку.

Журналистка медиа «Публичный Старый Оскол» поговорила с первой компанией. Те объяснили, что ничего противозаконного сделать они не хотели. Проигрывание песни они объяснили тем, что та им нравится, т. к. в ней «слова хорошие». Также компания заявила, что запрещать им слушать ту музыку, которая им нравится, никто не имеет права.

Вторая компания, где отмечали свадьбу участники СВО, сперва сделала тем замечание. Однако его проигнорировали. Поэтому один из гостей «со значком участника СВО», достал нож. Об этом рассказали свидетели с места событий:

«Инцидент завершился вызовом ППС. На место происшествия приехало четыре патруля полиции. Военнослужащих — мужа и жену — задержали до выяснения обстоятельств. К группе поклонников Верки-Сердючки у правоохранителей претензий не возникло».

Задержание участников скандалаЗадержание участников скандала
Задержание участников скандалаЗадержание участников скандала
Задержание участников скандала
Фото: 9 Канал | Старый Оскол
Задержание
Видео: 9 Канал | Старый Оскол
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