Песня Верки Сердючки довела старооскольцев и участников СВО до стычки и вызова ППС

Журналистка медиа «Публичный Старый Оскол» поговорила с первой компанией. Те объяснили, что ничего противозаконного сделать они не хотели. Проигрывание песни они объяснили тем, что та им нравится, т. к. в ней «слова хорошие». Также компания заявила, что запрещать им слушать ту музыку, которая им нравится, никто не имеет права.