Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
На базе отдыха Литораль «Шоколад» в Старом Осколе, как сообщает «Девятый канал», у отдыхающих возник конфликт из-за «музыкальных предпочтений». Разборки между компанией нескольких семей с детьми и отдыхавших там же военнослужащих, отмечавших свадьбу, привела к вызову ППС. Камнем преткновения стала композиция «Гулянка», т. е. «Ще не вмерла Украина» Андрея Данилко, которого многие знают как Верку Сердючку.
Журналистка медиа «Публичный Старый Оскол» поговорила с первой компанией. Те объяснили, что ничего противозаконного сделать они не хотели. Проигрывание песни они объяснили тем, что та им нравится, т. к. в ней «слова хорошие». Также компания заявила, что запрещать им слушать ту музыку, которая им нравится, никто не имеет права.
Вторая компания, где отмечали свадьбу участники СВО, сперва сделала тем замечание. Однако его проигнорировали. Поэтому один из гостей «со значком участника СВО», достал нож. Об этом рассказали свидетели с места событий:
«Инцидент завершился вызовом ППС. На место происшествия приехало четыре патруля полиции. Военнослужащих — мужа и жену — задержали до выяснения обстоятельств. К группе поклонников Верки-Сердючки у правоохранителей претензий не возникло».