Помощников зарубежных телефонных мошенников нашли в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
В Белгородской и соседней Воронежской области задержали десятерых молодых людей. По предварительной версии, они помогали телефонным мошенникам, которые из-за рубежа звонили россиянам и вымогали у них деньги под разными предлогами.
Возраст задержанных — от 17 лет до 21 года. Участниками преступной схемы они, предположительно, стали с начала года. Роль белгородцев и воронежцев состояла в том, чтобы обеспечить работу специального оборудования, позволяющего подменять зарубежные телефонные номера на российские. Для этого использовались сим-боксы и GSM-шлюзы.
Уже с изменённых номеров мошенники звонили и представлялись сотрудниками банков/правоохранителями/попавшими в аварию родственниками, то есть схема далее была стандартной. Ущерб, причинённый аферистами, превысил 10 млн рублей.
По местам жительства белгородцев и воронежцев, а также в офисах провели обыски. Изъяты серверное оборудование, средства связи, ноутбуки и другие предметы.
Возбуждены уголовные дела за мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ — до шести лет тюрьмы). Двоих помощников телефонных мошенников заключили под стражу, одного отправили под домашний арест, а семерых обязали явкой.