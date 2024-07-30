Помощников зарубежных телефонных мошенников нашли в Белгородской области

Возраст задержанных — от 17 лет до 21 года. Участниками преступной схемы они, предположительно, стали с начала года. Роль белгородцев и воронежцев состояла в том, чтобы обеспечить работу специального оборудования, позволяющего подменять зарубежные телефонные номера на российские. Для этого использовались сим-боксы и GSM-шлюзы.