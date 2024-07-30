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Published Сегодня, 07:44

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Updated Сегодня, 07:46

Задержание

Помощников зарубежных телефонных мошенников нашли в Белгородской области

30 июля 2024, 07:44
Фото: МВД РФ
Задержание

В Белгородской и Воронежской областях задержали пособников мошенников

Задержано десять человек. По предварительной версии, с начала года они помогали телефонным мошенникам, действовавшим из-за границы. Их роль заключалась в том, что подменить зарубежные номера на российские. Ущерб оценивается в сумму более 10 млн рублей, сообщили в федеральном МВД.

В Белгородской и соседней Воронежской области задержали десятерых молодых людей. По предварительной версии, они помогали телефонным мошенникам, которые из-за рубежа звонили россиянам и вымогали у них деньги под разными предлогами.

Возраст задержанных — от 17 лет до 21 года. Участниками преступной схемы они, предположительно, стали с начала года. Роль белгородцев и воронежцев состояла в том, чтобы обеспечить работу специального оборудования, позволяющего подменять зарубежные телефонные номера на российские. Для этого использовались сим-боксы и GSM-шлюзы.

Уже с изменённых номеров мошенники звонили и представлялись сотрудниками банков/правоохранителями/попавшими в аварию родственниками, то есть схема далее была стандартной. Ущерб, причинённый аферистами, превысил 10 млн рублей.

По местам жительства белгородцев и воронежцев, а также в офисах провели обыски. Изъяты серверное оборудование, средства связи, ноутбуки и другие предметы.

Возбуждены уголовные дела за мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ — до шести лет тюрьмы). Двоих помощников телефонных мошенников заключили под стражу, одного отправили под домашний арест, а семерых обязали явкой.

Задержание помощников телефонных мошенников
Видео: МВД РФ
Более 21 млн рублей перевели телефонным аферистам белгородцы за прошедшие выходные
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