Незаконно уволенный с работы участник СВО подал на белгородскую компанию в суд

Местная компания решила не держать место за сотрудником, который ушёл на СВО, и уволила его задним числом. Сам работник узнал об этом лишь спустя время и обратился в суд. Теперь за незаконное увольнение работодатель обязан выплатить ему компенсацию, сообщили в прокуратуре Белгородской области.

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