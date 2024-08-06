Незаконно уволенный с работы участник СВО подал на белгородскую компанию в суд

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Сотрудник крупного коммерческого предприятия Белгородской области в конце июля 2022 года заключил контракт с ВС РФ и отправился служить на СВО. Работодателя такой расклад дел не устроил: он через неделю уволил военнослужащего задним числом, не предупредив об этом самого работника.
Мужчина узнал об увольнении, только когда пошёл в отпуск. Приказ и трудовую книжку ему не возвращали вплоть до подачи искового заявления в суд — военный потребовал восстановить его на работе, потому что для увольнения не было законных оснований.
Суд удовлетворил иск уволенного сотрудника и восстановил его в должности, а компанию обязал выплатить ему компенсацию морального вреда — 25 тысяч рублей. Работодатель подал апелляцию, но решение оставили без изменений.