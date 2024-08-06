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Незаконно уволенный с работы участник СВО подал на белгородскую компанию в суд

Незаконно уволенный с работы участник СВО подал на белгородскую компанию в суд

6 августа 2024, 14:48
Фото: 1MI
Местная компания решила не держать место за сотрудником, который ушёл на СВО, и уволила его задним числом. Сам работник узнал об этом лишь спустя время и обратился в суд. Теперь за незаконное увольнение работодатель обязан выплатить ему компенсацию, сообщили в прокуратуре Белгородской области.
Сюжет
Суд

Сотрудник крупного коммерческого предприятия Белгородской области в конце июля 2022 года заключил контракт с ВС РФ и отправился служить на СВО. Работодателя такой расклад дел не устроил: он через неделю уволил военнослужащего задним числом, не предупредив об этом самого работника.

Мужчина узнал об увольнении, только когда пошёл в отпуск. Приказ и трудовую книжку ему не возвращали вплоть до подачи искового заявления в суд — военный потребовал восстановить его на работе, потому что для увольнения не было законных оснований.

Суд удовлетворил иск уволенного сотрудника и восстановил его в должности, а компанию обязал выплатить ему компенсацию морального вреда — 25 тысяч рублей. Работодатель подал апелляцию, но решение оставили без изменений.

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