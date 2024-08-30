Труды и защита Родины: что нового будут изучать белгородские школьники

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Updated Сегодня, 06:45
По информации областных властей, с 1 сентября 2024 года в образовательные программы включат новый обязательный учебный предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Также с нового учебного года дети будут изучать «Труд (технология)».
Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) будут изучать в 8-9 и 10-11 классах. Кроме того, предусмотрена возможность изучения этого предмета в 5-7 классах. Общее количество часов в восьмых и девятых классах составляет 68 часов, по часу в неделю за счёт обязательной части учебного плана основного общего образования. Столько же часов предмет будут изучать школьники в двух старших классах.
Предмет «Труд (технология)» будут изучать в классах с первого по девятый. На уровне начального образования предмету отведут 135 часов: в первом классе — 33 часа, далее до четвёртого — 34 часа в год. В неделю запланировано по одному уроку. На уровне основного общего образования рекомендовано 272 учебных часа. При этом в классах с пятого по седьмой — по 68 часов в год (два часа в неделю), а в двух следующих — по 34 часа в год (один час в неделю).
В рамках ОБЗР дети будут изучать следующие модули:
В рамках предмета «Труд (технология)» в начальных классах включены следующие модули: «Технологии, профессии и производства», «Технологии ручной обработки материалов», «Конструирование и моделирование», «Информационно-коммуникативные технологии».
Программа по технологии для 5-9 классов будет состоять из обязательных и вариативных модулей. Обязательных модулей пять: «Производство и технологии», «Компьютерная графика. Черчение», «ЗD-моделирование, прототипирование, макетирование», «Робототехника», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов».
Модулей по выбору три: «Автоматизированные системы», «Животноводство» и «Растениеводство».