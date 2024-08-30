Труды и защита Родины: что нового будут изучать белгородские школьники

Предмет «Труд (технология)» будут изучать в классах с первого по девятый. На уровне начального образования предмету отведут 135 часов: в первом классе — 33 часа, далее до четвёртого — 34 часа в год. В неделю запланировано по одному уроку. На уровне основного общего образования рекомендовано 272 учебных часа. При этом в классах с пятого по седьмой — по 68 часов в год (два часа в неделю), а в двух следующих — по 34 часа в год (один час в неделю).