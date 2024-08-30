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Published Сегодня, 06:36

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Белгородские школьники начнут изучать новые предметы в учебном году

Труды и защита Родины: что нового будут изучать белгородские школьники

30 августа 2024, 06:36
Фото: Изображение Midjourney

Белгородские школьники начнут изучать новые предметы в учебном году

Совсем скоро ученики школ Белгородской области сядут за парты. Начиная с этого года им предстоит изучать новые предметы. Подробнее журналистам Бел.Ру сообщили в региональном правительстве.

По информации областных властей, с 1 сентября 2024 года в образовательные программы включат новый обязательный учебный предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Также с нового учебного года дети будут изучать «Труд (технология)».

Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) будут изучать в 8-9 и 10-11 классах. Кроме того, предусмотрена возможность изучения этого предмета в 5-7 классах. Общее количество часов в восьмых и девятых классах составляет 68 часов, по часу в неделю за счёт обязательной части учебного плана основного общего образования. Столько же часов предмет будут изучать школьники в двух старших классах.

Предмет «Труд (технология)» будут изучать в классах с первого по девятый. На уровне начального образования предмету отведут 135 часов: в первом классе — 33 часа, далее до четвёртого — 34 часа в год. В неделю запланировано по одному уроку. На уровне основного общего образования рекомендовано 272 учебных часа. При этом в классах с пятого по седьмой — по 68 часов в год (два часа в неделю), а в двух следующих — по 34 часа в год (один час в неделю).

В рамках ОБЗР дети будут изучать следующие модули:

  1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»;
  2. «Военная подготовка. Основы военных знаний»;
  3. «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»;
  4. «Безопасность в быту»;
  5. «Безопасность на транспорте»;
  6. «Безопасность в общественных местах»;
  7. «Безопасность в природной среде»;
  8. «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»;
  9. «Безопасность в социуме»;
  10. «Безопасность в информационном пространстве»;
  11. «Основы противодействия экстремизму и терроризму».

В рамках предмета «Труд (технология)» в начальных классах включены следующие модули: «Технологии, профессии и производства», «Технологии ручной обработки материалов», «Конструирование и моделирование», «Информационно-коммуникативные технологии».

Программа по технологии для 5-9 классов будет состоять из обязательных и вариативных модулей. Обязательных модулей пять: «Производство и технологии», «Компьютерная графика. Черчение», «ЗD-моделирование, прототипирование, макетирование», «Робототехника», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов».

Модулей по выбору три: «Автоматизированные системы», «Животноводство» и «Растениеводство».

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Школьники#Образование#Робототехника#Белгород#Военная подготовка#Компьютерная графика
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