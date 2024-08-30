«Русагро» требует от сына экс-министра энергетики РФ 91 млн рублей

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
ООО «Группа Компаний „Русагро““ подаёт очередной иск. На этот раз ответчиком выступает Виталий Юсуфов. Исковое заявление уже принял Арбитражный суд Тамбовской области.
Подробности дела неизвестны, пока не опубликованы документы. Но сумма иска составляет более 91 млн рублей. Предварительное заседание назначено на 21 октября. Третьим лицом по делу является АО «БиоТехнологии», дочерняя компания «ГК „Русагро“».
Виталий Юсуфов в 2010 году учредил ОАО «Основа телеком». 74,9% компании принадлежали другому юрлицу Юсуфова — ООО «АйКомИнвест», а ещё 25,1% принадлежал «Воентелекому», который контролировало Минобороны РФ. «Основа телеком» обеспечивала связь и интернет для военных, но на «лишних мощностях» связь обеспечивали и гражданским.
Он также является сыном бывшего министра энергетики РФ Игоря Юсуфова, который в 2022 году попал в рейтинг «88 российских миллиардеров» от Forbes. Он занял 86-е место с состоянием 1,1 млрд долларов.