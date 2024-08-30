«Русагро» требует от сына экс-министра энергетики РФ 91 млн рублей

Виталий Юсуфов в 2010 году учредил ОАО «Основа телеком». 74,9% компании принадлежали другому юрлицу Юсуфова — ООО «АйКомИнвест», а ещё 25,1% принадлежал «Воентелекому», который контролировало Минобороны РФ. «Основа телеком» обеспечивала связь и интернет для военных, но на «лишних мощностях» связь обеспечивали и гражданским.