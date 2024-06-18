Суд обязал «Агро-Белогорье» передать документы «Русагро»

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Арбитражный суд Белгородской области обязал ООО «Группа компаний „Агро-Белогорье“» передать заверенные копии внутренних документов ООО «Группе компаний „Русагро“».
«Русагро» владеет 22,5% в уставном капитале «Агро-Белогорья» и через суд требовало обязать «Агро-Белгорье» передать документы. Это касалось договора об учреждении общества, протоколов собрания учредителей общества, документа, подтверждающего государственную регистрацию общества, положения о филиалах и представительствах общества, судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, протоколы заседаний совета директоров, годовой бухгалтерской отчетности, трудовых книжек и другого.
В иске «Русагро» указало, что передать документы «Агро-Белогорье» должно в течение десяти дней. А за каждый день просрочки агрохолдинг должен был оплатить «Русагро» 100 тысяч рублей. Суд посчитал, что это слишком много, и назначил неустойку в одну тысячу рублей.
В остальном суд требования удовлетворил. Решение может быть обжаловано.
Также суд постановил вернуть 6 тысяч излишне уплаченной госпошлины «Русагро», а ещё 6 тысяч взыскать с «Агро-Белогорья» в пользу «Русагро» за госпошлину.