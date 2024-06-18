Суд обязал «Агро-Белогорье» передать документы «Русагро»

В иске «Русагро» указало, что передать документы «Агро-Белогорье» должно в течение десяти дней. А за каждый день просрочки агрохолдинг должен был оплатить «Русагро» 100 тысяч рублей. Суд посчитал, что это слишком много, и назначил неустойку в одну тысячу рублей.