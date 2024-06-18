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Суд обязал «Агро-Белогорье» передать документы «Русагро»

Суд обязал «Агро-Белогорье» передать документы «Русагро»

18 июня 2024, 11:56
Фото: 1MI
ГК «Русагро» подала в суд иск о том, чтобы «Агро-Белогорье» передало документы компании. Какое решение вынес суд — читайте в материале Бел.Ру.

Арбитражный суд Белгородской области обязал ООО «Группа компаний „Агро-Белогорье“» передать заверенные копии внутренних документов ООО «Группе компаний „Русагро“».

«Русагро» владеет 22,5% в уставном капитале «Агро-Белогорья» и через суд требовало обязать «Агро-Белгорье» передать документы. Это касалось договора об учреждении общества, протоколов собрания учредителей общества, документа, подтверждающего государственную регистрацию общества, положения о филиалах и представительствах общества, судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, протоколы заседаний совета директоров, годовой бухгалтерской отчетности, трудовых книжек и другого.

В иске «Русагро» указало, что передать документы «Агро-Белогорье» должно в течение десяти дней. А за каждый день просрочки агрохолдинг должен был оплатить «Русагро» 100 тысяч рублей. Суд посчитал, что это слишком много, и назначил неустойку в одну тысячу рублей.

В остальном суд требования удовлетворил. Решение может быть обжаловано.

Также суд постановил вернуть 6 тысяч излишне уплаченной госпошлины «Русагро», а ещё 6 тысяч взыскать с «Агро-Белогорья» в пользу «Русагро» за госпошлину.

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