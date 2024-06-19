«Русагро» не пустили на собрание «Агро-Белогорья» из-за адреса в доверенности

Собрание прошло 25 апреля. На него не допустили представителей «Русагро» из-за недействительной доверенности, а именно — в доверенности не был указан юридический адрес «Русагро». Может быть, это связано с тем, что в этот момент «Русагро» меняло свой юрадрес на белгородский.