«Русагро» не пустили на собрание «Агро-Белогорья» из-за адреса в доверенности

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
ООО «Группа компаний „Русагро““ подало исковое заявление в Арбитражный суд Белгородской области, чтобы запретить исполнять принятые решения на собрании участников ООО „Группа компаний „Агро-Белогорье“».
Собрание прошло 25 апреля. На него не допустили представителей «Русагро» из-за недействительной доверенности, а именно — в доверенности не был указан юридический адрес «Русагро». Может быть, это связано с тем, что в этот момент «Русагро» меняло свой юрадрес на белгородский.
На этой встрече было принято решение о 500 млн рублей помощи региону: пожертвования, реконструкции, благоустройство и другое.
Также избрали новый состав совета директоров.
Исполнение любых решений или их делегирование для исполнения другими лицами теперь запрещено Арбитражным судом. «Агро-Белогорье» может обжаловать определение в течение месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.