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Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

«Русагро» не пустили на собрание «Агро-Белогорья» из-за адреса в доверенности

«Русагро» не пустили на собрание «Агро-Белогорья» из-за адреса в доверенности

19 июня 2024, 06:50
Фото: Изображение Midjourney
Суд разрешил корпоративный спор «Русагро» и «Агро-Белогорья», запретив вторым исполнять принятые на общем собрании решения. На него представители «Русагро» не смогли попасть из-за некорректной доверенности.

ООО «Группа компаний „Русагро““ подало исковое заявление в Арбитражный суд Белгородской области, чтобы запретить исполнять принятые решения на собрании участников ООО „Группа компаний „Агро-Белогорье“».

Собрание прошло 25 апреля. На него не допустили представителей «Русагро» из-за недействительной доверенности, а именно — в доверенности не был указан юридический адрес «Русагро». Может быть, это связано с тем, что в этот момент «Русагро» меняло свой юрадрес на белгородский.

На этой встрече было принято решение о 500 млн рублей помощи региону: пожертвования, реконструкции, благоустройство и другое.

Также избрали новый состав совета директоров.

Исполнение любых решений или их делегирование для исполнения другими лицами теперь запрещено Арбитражным судом. «Агро-Белогорье» может обжаловать определение в течение месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.

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