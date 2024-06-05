«Русагро» «переехало» в Белгород: что известно на сегодня?

Интересная и запутанная история происходит со всплывшей из ниоткуда компанией «Русский металл». Владимир Зотов хотел передать «Русскому металлу» 25% доли в «Агро-Белогорье», но «Русагро» это заблокировало через суд и получило право выкупа этих 25%. С чем Зотов не согласился и подал апелляцию. А после — сам стал единственным владельцем «Русского металла».