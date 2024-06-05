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Published Сегодня, 10:12

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Updated Сегодня, 10:14

«Русагро» «переехало» в Белгород: что известно на сегодня?

«Русагро» «переехало» в Белгород: что известно на сегодня?

5 июня 2024, 10:12
Фото: Изображение Midjourney
ООО «Группа компаний „Русагро“» изменила юридический адрес. Теперь компания зарегистрирована не в Тамбовской области, а в Белгороде. Связана ли смена прописки со свободной экономической зоной, которая должна появиться в Белгородской области, журналистам Бел.Ру не ответили.
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Налоги

ООО «Группа компаний „Русагро“» меняет расположение. Теперь ГК можно встретить в Белгороде

Группа компаний «Русагро» сменила юридический адрес. Теперь «Русагро» располагается в бизнес-центре «Энергомаш» на проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде.

В апреле 2024 года стало известно, что «Русагро» сменит свой юридический адрес с тамбовского на белгородский.

Журналисты Бел.Ру обратились к пресс-службе «Русагро» с официальным запросом о причинах «переезда» и о том, связано ли это со созданием особой экономического зоны в Белгородской области. Сам факт смены адреса в компании подтвердили, но на другие вопросы отвечать отказались.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК», за 2023 год выручка теперь уже белгородской компании, составила 71,1 млрд рублей. Чистая прибыть за 2023 год — 15,1 млрд рублей.

Мы не знаем, кто какими долями владеет в группе компаний, но по цифрам можно прикинуть, что основные владельцы могут сразу стать одними из самых богатых «белгородцев».

Генеральным директором с 2022 года является Тимур Липатов.

Свободная экономическая зона появится в Белгородской области. Поможет ли она «Русагро»?

В Белгородской области планируют создавать свободную экономическую зону. Ранее сообщалось, что она появится до 15 мая, но в начале июня конкретики по ней ещё немного и до реализации, видимо, ещё далеко.

Свободная экономическая зона предусматривает льготы по платежам в бюджет региона, а в федеральный бюджет в течение 10 лет налоги от предпринимателей в свободной экономзоне не будут поступать.

Также должны понизить страховые выплаты и на три года освободят от выплаты земельного налога.

Напомним, что создание свободной экономической зоны в Шебекино поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин ещё в декабре 2023 года.

Врио министра экономического развития и промышленности Максим Гусев сообщал, что законопроекты, которые регулируют деятельность свободной экономической зоны, должны принять в Госдуме за май.

Судебные разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» не прекращаются

Возможно, ещё одним поводом для смены регистрации на белгородскую стали многочисленные судебные разбирательство с холдингом «Агро-Белогорье», где у «Русагро» 22,5% в уставном капитале.

Холдинги планировали создать объединённое производство, подписали соглашение, но потом что-то пошло не так, что и повлекло за собой многочисленные встречи в арбитражных судах. Зотов заявлял, что просто «не смогли договориться», а работники «Агро-Белогорья» подписывали обращение к губернатору.

«Русагро» планировало на собрании участников «Агро-Белогорья» сменить состав директоров. Но попасть на это собрание представители нового «белгородского» холдинга не смогли.

Судиться есть, из-за чего. Только за 2023 год «Агро-Белогорье» выплатило своим владельцем 10 млрд рублей дивидендов, а чистая прибыль выросла в 112 раз.

Интересная и запутанная история происходит со всплывшей из ниоткуда компанией «Русский металл». Владимир Зотов хотел передать «Русскому металлу» 25% доли в «Агро-Белогорье», но «Русагро» это заблокировало через суд и получило право выкупа этих 25%. С чем Зотов не согласился и подал апелляцию. А после — сам стал единственным владельцем «Русского металла».

Мы отдельно рассказывали о том, что происходило в арбитражных судах по делам АБ и «Русагро» в мае.

ГК «Русагро» учредило новые дочерние компании — две их них в Белгородской области

В мая 2024 года ООО «ГК „Русагро“» учредило четыре новых компании. 14 мая в Тамбовской области появились юридические лица «Жердевский сахарный завод» и «Никифоровский сахарный завод».

Две компании появилось и в Белгородской области. «Чернянский сахарный завод» и «Ника сахарный завод» в Волоконовском районе. Генеральным директором завода в Чернянском районе стал Игорь Смотров, а во втором — Вячеслав Нагорский. Организации также производят сахар.

Здесь цели создания новых юридических лиц на предприятиях, которые превращались при вхождении в группу компаний в подразделения холдинга без собственных юрлиц, тоже до конца не ясны.

К каким последствиям приведут все эти разбирательства и как скажутся на агропромышленном кластере Белгородской области, сейчас, наверное, не предскажет никто.

ГК «Русагро» создала ООО под сахарные заводы в Белгородской и Тамбовской областях
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