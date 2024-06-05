«Русагро» «переехало» в Белгород: что известно на сегодня?

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Группа компаний «Русагро» сменила юридический адрес. Теперь «Русагро» располагается в бизнес-центре «Энергомаш» на проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде.
В апреле 2024 года стало известно, что «Русагро» сменит свой юридический адрес с тамбовского на белгородский.
Журналисты Бел.Ру обратились к пресс-службе «Русагро» с официальным запросом о причинах «переезда» и о том, связано ли это со созданием особой экономического зоны в Белгородской области. Сам факт смены адреса в компании подтвердили, но на другие вопросы отвечать отказались.
Согласно данным аналитической системы «СПАРК», за 2023 год выручка теперь уже белгородской компании, составила 71,1 млрд рублей. Чистая прибыть за 2023 год — 15,1 млрд рублей.
Мы не знаем, кто какими долями владеет в группе компаний, но по цифрам можно прикинуть, что основные владельцы могут сразу стать одними из самых богатых «белгородцев».
Генеральным директором с 2022 года является Тимур Липатов.
В Белгородской области планируют создавать свободную экономическую зону. Ранее сообщалось, что она появится до 15 мая, но в начале июня конкретики по ней ещё немного и до реализации, видимо, ещё далеко.
Свободная экономическая зона предусматривает льготы по платежам в бюджет региона, а в федеральный бюджет в течение 10 лет налоги от предпринимателей в свободной экономзоне не будут поступать.
Также должны понизить страховые выплаты и на три года освободят от выплаты земельного налога.
Напомним, что создание свободной экономической зоны в Шебекино поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин ещё в декабре 2023 года.
Врио министра экономического развития и промышленности Максим Гусев сообщал, что законопроекты, которые регулируют деятельность свободной экономической зоны, должны принять в Госдуме за май.
Возможно, ещё одним поводом для смены регистрации на белгородскую стали многочисленные судебные разбирательство с холдингом «Агро-Белогорье», где у «Русагро» 22,5% в уставном капитале.
Холдинги планировали создать объединённое производство, подписали соглашение, но потом что-то пошло не так, что и повлекло за собой многочисленные встречи в арбитражных судах. Зотов заявлял, что просто «не смогли договориться», а работники «Агро-Белогорья» подписывали обращение к губернатору.
«Русагро» планировало на собрании участников «Агро-Белогорья» сменить состав директоров. Но попасть на это собрание представители нового «белгородского» холдинга не смогли.
Судиться есть, из-за чего. Только за 2023 год «Агро-Белогорье» выплатило своим владельцем 10 млрд рублей дивидендов, а чистая прибыль выросла в 112 раз.
Интересная и запутанная история происходит со всплывшей из ниоткуда компанией «Русский металл». Владимир Зотов хотел передать «Русскому металлу» 25% доли в «Агро-Белогорье», но «Русагро» это заблокировало через суд и получило право выкупа этих 25%. С чем Зотов не согласился и подал апелляцию. А после — сам стал единственным владельцем «Русского металла».
Мы отдельно рассказывали о том, что происходило в арбитражных судах по делам АБ и «Русагро» в мае.
В мая 2024 года ООО «ГК „Русагро“» учредило четыре новых компании. 14 мая в Тамбовской области появились юридические лица «Жердевский сахарный завод» и «Никифоровский сахарный завод».
Две компании появилось и в Белгородской области. «Чернянский сахарный завод» и «Ника сахарный завод» в Волоконовском районе. Генеральным директором завода в Чернянском районе стал Игорь Смотров, а во втором — Вячеслав Нагорский. Организации также производят сахар.
Здесь цели создания новых юридических лиц на предприятиях, которые превращались при вхождении в группу компаний в подразделения холдинга без собственных юрлиц, тоже до конца не ясны.
К каким последствиям приведут все эти разбирательства и как скажутся на агропромышленном кластере Белгородской области, сейчас, наверное, не предскажет никто.