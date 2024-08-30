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Белгородскую компанию обязали рекультивировать почву, загрязнённую стоками

Белгородскую компанию обязали рекультивировать почву, загрязнённую стоками

30 августа 2024, 13:01
Фото: Изображение Midjourney
Избежать возмещения причинённого природе ущерба у ООО «ПК „Русь“ удалось благодаря разработанному ранее проекту по рекультивации повреждённой земли. Подробности рассказали в региональной прокуратуре.

В Борисовском районе на предприятии ООО «ПК „Русь“ провели проверку системы очистных сооружений в юго-западной части посёлка Борисовка.

В августе прошлого года порыв канализационной трубы этой системы привёл к разливу жидких канализационных стоков на почву, из-за чего пострадало более 1,1 тысячи квадратных метров — на этой площади обнаружили превышение содержания загрязняющих веществ.

Прокурор обратился в суд с иском с требованием возместить причинённый окружающей среде вред. Ответчик же во время судопроизводства представил проект рекультивации земельного участка. Его реализация позволит восстановить загрязнённую отходами почву.

Суд удовлетворил требования прокурора, поэтому компания обязана в течение трёх месяцев выполнить работы по проекту.

Решение ещё не вступило в законную силу.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Прокуратура#Борисовский район#Канализация#Белгород#Стоки#Рекультивация
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