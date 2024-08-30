Белгородскую компанию обязали рекультивировать почву, загрязнённую стоками

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
В Борисовском районе на предприятии ООО «ПК „Русь“ провели проверку системы очистных сооружений в юго-западной части посёлка Борисовка.
В августе прошлого года порыв канализационной трубы этой системы привёл к разливу жидких канализационных стоков на почву, из-за чего пострадало более 1,1 тысячи квадратных метров — на этой площади обнаружили превышение содержания загрязняющих веществ.
Прокурор обратился в суд с иском с требованием возместить причинённый окружающей среде вред. Ответчик же во время судопроизводства представил проект рекультивации земельного участка. Его реализация позволит восстановить загрязнённую отходами почву.
Суд удовлетворил требования прокурора, поэтому компания обязана в течение трёх месяцев выполнить работы по проекту.
Решение ещё не вступило в законную силу.