На Луне начнут перерабатывать отходы. Как это поможет экологии на Земле?

Проект LunaRecycle будет фокусироваться на методах переработки материалов, которые в настоящее время сложно обрабатывать. Это поможет стимулировать разработку новых подходов к утилизации мусора, процессов, увеличивающих энергоэффективность и сохранение водных ресурсов, сокращения количества непригодных для использования отходов и токсичных выбросов, а также уникальных решений, которые можно будет применить и в земных организациях, борющихся за защиту окружающей среды.