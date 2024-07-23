На Луне начнут перерабатывать отходы. Как это поможет экологии на Земле?

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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NASA представила новую программу LunaRecycle, которая направлена на увеличение разработок инновационных методов переработки мусора на спутнике Земли. Эти решения будут использоваться как на поверхности луны, так и в специальных космических домах. Учёные надеются, что такое новшество поможет уменьшить количество твердых отходов, оставшихся после длительных космических миссий, и повысит устойчивость будущих космических исследований.
В настоящее время в NASA задумываются о том, как сократить различные виды отходов, а также об их хранении и переработке в космосе. В случае успеха этой программы, на Землю будет возвращаться либо незначительное количество мусора, либо его возвращение вовсе прекратится.
Проект LunaRecycle будет фокусироваться на методах переработки материалов, которые в настоящее время сложно обрабатывать. Это поможет стимулировать разработку новых подходов к утилизации мусора, процессов, увеличивающих энергоэффективность и сохранение водных ресурсов, сокращения количества непригодных для использования отходов и токсичных выбросов, а также уникальных решений, которые можно будет применить и в земных организациях, борющихся за защиту окружающей среды.
Программа будет развиваться в двух направлениях. Сначала учёные и инженеры разработают виртуальную модель системы, которая сможет перерабатывать один или несколько видов твёрдых отходов и производить из этого несколько продуктов. В рамках второго направления создадут реальное оборудование, которое на практике сможет перерабатывать отходы на Луне.
Всего на данную программу выделили 3 млрд долларов. Большая часть из этих средств — 2 млрд — уйдут на разработку решений, остальное же потратят на этап разработки прототипов. Оценивать проекты начнут только весной 2025 года, после чего начнётся следующий этап.
Отметим, что отходы от человеческой деятельности попадают в космическую среду и благодаря «ионосферному лифту»: мелкие частицы с поверхности планеты перемещаются в верхние слои ионосферы, а затем — в космос, где они могут существовать около полутора лет. После такого «путешествия» мельчайшие частицы мутируют, приобретая новые свойства, а затем возвращаются обратно на Землю.