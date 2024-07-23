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Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

На Луне начнут перерабатывать отходы. Как это поможет экологии на Земле?

На Луне начнут перерабатывать отходы. Как это поможет экологии на Земле?

23 июля 2024, 09:48
Фото: Изображение Midjourney
Учёные из NASA рассказали о новой программе, которая позволит уменьшить количество отходов в космосе. Перерабатывать мусор, попавший в космическую среду вместе со станциями и кораблями, будут прямо на Луне. Подробнее о том, что это за проект, читайте в нашем материале.

NASA представила новую программу LunaRecycle, которая направлена на увеличение разработок инновационных методов переработки мусора на спутнике Земли. Эти решения будут использоваться как на поверхности луны, так и в специальных космических домах. Учёные надеются, что такое новшество поможет уменьшить количество твердых отходов, оставшихся после длительных космических миссий, и повысит устойчивость будущих космических исследований.

В настоящее время в NASA задумываются о том, как сократить различные виды отходов, а также об их хранении и переработке в космосе. В случае успеха этой программы, на Землю будет возвращаться либо незначительное количество мусора, либо его возвращение вовсе прекратится.

Проект LunaRecycle будет фокусироваться на методах переработки материалов, которые в настоящее время сложно обрабатывать. Это поможет стимулировать разработку новых подходов к утилизации мусора, процессов, увеличивающих энергоэффективность и сохранение водных ресурсов, сокращения количества непригодных для использования отходов и токсичных выбросов, а также уникальных решений, которые можно будет применить и в земных организациях, борющихся за защиту окружающей среды.

Программа будет развиваться в двух направлениях. Сначала учёные и инженеры разработают виртуальную модель системы, которая сможет перерабатывать один или несколько видов твёрдых отходов и производить из этого несколько продуктов. В рамках второго направления создадут реальное оборудование, которое на практике сможет перерабатывать отходы на Луне.

Всего на данную программу выделили 3 млрд долларов. Большая часть из этих средств — 2 млрд — уйдут на разработку решений, остальное же потратят на этап разработки прототипов. Оценивать проекты начнут только весной 2025 года, после чего начнётся следующий этап.

Отметим, что отходы от человеческой деятельности попадают в космическую среду и благодаря «ионосферному лифту»: мелкие частицы с поверхности планеты перемещаются в верхние слои ионосферы, а затем — в космос, где они могут существовать около полутора лет. После такого «путешествия» мельчайшие частицы мутируют, приобретая новые свойства, а затем возвращаются обратно на Землю.

Человеческий мусор из космоса может вернуться на Землю в виде «мутантов»
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#Александра Склярова#Наука#Отходы#Космос#КЦ
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