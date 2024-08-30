Белгородские чиновники незаконно сдали в аренду частной компании имущество на 37 млн

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Как установила прокуратура, администрация Красногвардейского района незаконно сдала в аренду коммерческой организации земельные участки с прудами, которые связаны с рекой Дон. А река Дон — это федеральная собственность.
Прокуратура Белгородской области провела проверку, а после обратилась в Арбитражный суд с требованием признать договор аренды недействительным и вернуть земельные участки государству. Суд удовлетворил иск.
После вмешательства ведомства имущество кадастровой стоимостью более 37,1 миллионов рублей вернётся в собственность государства.