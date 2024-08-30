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Арендованные участки в Красногвардейском районе вернут государству

Белгородские чиновники незаконно сдали в аренду частной компании имущество на 37 млн

30 августа 2024, 15:45
Фото: Изображение Midjourney

Арендованные участки в Красногвардейском районе вернут государству

Переданные коммерческой организации земельные участки с прудами стоимостью свыше 37,1 млн рублей вернут государству. Оказалось, что администрация Красногвардейского района сдала их в аренду незаконно. Прокуратура провела проверку.

Как установила прокуратура, администрация Красногвардейского района незаконно сдала в аренду коммерческой организации земельные участки с прудами, которые связаны с рекой Дон. А река Дон — это федеральная собственность.

Прокуратура Белгородской области провела проверку, а после обратилась в Арбитражный суд с требованием признать договор аренды недействительным и вернуть земельные участки государству. Суд удовлетворил иск.

После вмешательства ведомства имущество кадастровой стоимостью более 37,1 миллионов рублей вернётся в собственность государства.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Имущество#Прокуратура#Красногвардейский район#Белгород#Пруды#Земельные участки#Федеральная собственность#Договор аренды#Река Дон
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