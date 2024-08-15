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Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Новый метод ученых поможет очистить воду от нанопластика

Новый метод ученых поможет очистить воду от нанопластика

15 августа 2024, 09:08
Фото: showme.missouri.edu
Ученые разработали экономичный, эффективный и безопасный способ очистки воды от микропластика. Они создали гидрофобный растворитель из природных материалов.

Как пишет newkhakasiya.online, это вещество легче воды и при смешивании поднимается на поверхность, унося с собой 98% нанопластика. Эксперименты проводились с различными фракциями полистирола, и результаты всегда были удовлетворительными.

Растворитель можно будет использовать в крупных водоемах, но его действие еще полностью не изучено, поэтому исследователи продолжат эксперименты. Основные компоненты включают смеси тетрабутиламмония бромида с декановой кислотой, тетраоктиламмония бромида с тем же веществом и тимола с ментолом. Специалисты уверяют, что все растворители безвредны.

Этот метод также может стать основой для будущих разработок в области передовых технологий очистки воды.

#Общество
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