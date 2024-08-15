Новый метод ученых поможет очистить воду от нанопластика

Растворитель можно будет использовать в крупных водоемах, но его действие еще полностью не изучено, поэтому исследователи продолжат эксперименты. Основные компоненты включают смеси тетрабутиламмония бромида с декановой кислотой, тетраоктиламмония бромида с тем же веществом и тимола с ментолом. Специалисты уверяют, что все растворители безвредны.