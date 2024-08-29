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Published Сегодня, 11:31

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Updated Сегодня, 11:33

Сергей Петрин

Мэром Воронежа стал уроженец Белгородской области

29 августа 2024, 11:31
Фото: «Вести Воронеж»
Сергей Петрин

Белгородец Сергей Петрин возглавил столицу Воронежской области

Временно исполняющий обязанности главы города Сергей Петрин назначен мэром. На новой должности он сменил ушедшего в отставку Вадима Кстенина. Петрин родился в Белгородской области и долгое время проработал в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сообщил губернатор Александр Гусев.

На пост мэра Воронежа депутаты избрали временно исполняющего обязанности главы города Сергея Петрина. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

Петрин родился в новооскольском селе Шараповка Белгородской области. Он работает в мэрии более десяти лет, а всего в сфере ЖКХ — больше 25. С января 2018 года был первым заместителем главы Воронежа.

На вакантной должности сменил Вадима Кстенина. Он досрочно сложил свои полномочия в мае 2024 года.

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