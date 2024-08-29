Мэром Воронежа стал уроженец Белгородской области

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
На пост мэра Воронежа депутаты избрали временно исполняющего обязанности главы города Сергея Петрина. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Александр Гусев.
Петрин родился в новооскольском селе Шараповка Белгородской области. Он работает в мэрии более десяти лет, а всего в сфере ЖКХ — больше 25. С января 2018 года был первым заместителем главы Воронежа.
На вакантной должности сменил Вадима Кстенина. Он досрочно сложил свои полномочия в мае 2024 года.