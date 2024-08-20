Белгородец пытался отсудить 33 млн у автосалона. Чем закончилась резонансная история?

Однако клиент решил идти в споре до конца. Сумма штрафов и неустойки постоянно увеличивалась, из-за чего исковые требования к весне 2024 года увеличились до 33 млн рублей. Из-за этого суд наложил на банковские счета дилера аресты на эту же сумму и наложил запрет на регистрационные действия на семь машин.