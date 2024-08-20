bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:15

Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

Суд снял арест с активов и счетов автосалона в Белгороде после громкой истории

Белгородец пытался отсудить 33 млн у автосалона. Чем закончилась резонансная история?

20 августа 2024, 15:15
Фото: Изображение Midjourney

Суд снял арест с активов и счетов автосалона в Белгороде после громкой истории

Белгородец и автосалон судятся уже два года. Если в самом начале суд встал на сторону покупателя, то теперь маятник «качнулся» в сторону автосалона. С компании сняли все аресты, теперь руководители подали ответный иск. Подробности сообщил «Коммерсант».
Сюжет
Суд

О резонансной истории стало известно ещё прошлым летом. Белгородский юрист Владимир Аманатиди купил в ООО «АврораАвто МБ» Mercedes-Benz за 4,7 млн рублей, но спустя время обнаружил повреждённую обивку. Он обратился в салон, чтобы расторгнуть договор купли-продажи, но там ему предложили отремонтировать повреждения.

В ходе разбирательств же выяснили, что обивку сделали из некачественного материала, а устранить брак в течение 45 дней у компании не вышло из-за введённых в отношении РФ санкций.

Сначала суд решил, что покупатель должен получить от организации 22 млн рублей, однако потом истцу отказали. Белгородцу объяснили, что обстоятельства свидетельствуют о наличии непреодолимой силы в виде санкций, и вины ответчика в ситуации нет.

Однако клиент решил идти в споре до конца. Сумма штрафов и неустойки постоянно увеличивалась, из-за чего исковые требования к весне 2024 года увеличились до 33 млн рублей. Из-за этого суд наложил на банковские счета дилера аресты на эту же сумму и наложил запрет на регистрационные действия на семь машин.

На сегодняшний день известно, что суд снял арест с активов и счетов автосалона, общая сумма которых на август текущего года составляла более 35 млн рублей.

В комментарии для издания компания назвала спор с клиентом «потребительским экстремизмом», поскольку мужчина, по их мнению, решил обогатиться, воспользовавшись введёнными против РФ санкциями.

«Наш оппонент захотел сделать это за счёт компании, пострадавшей и от санкций, и от обстрелов дилерского центра в Белгороде с ранениями сотрудников и повреждениями оборудования. Мы удовлетворены результатами повторного рассмотрения дела в Белгородском областном суде и Первом кассационном суде общей юрисдикции. В конечном итоге эти инстанции рассмотрели ситуацию объективно», — высказались в организации.

Теперь автосалон хочет взыскать с белгородца судебные расходы. В то же время Владимир Аманатиди обжаловал решение кассационной инстанции в Верховный суд, жалоба пока не принята к рассмотрению. Сам Аманатиди отказался от комментариев, пишет издание.

За покупку Mercedes с браком белгородцу вернут почти 22 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец почти получил 22 млн за Mercedes с браком, но суд решил иначеСпор белгородца с Mercedes на 33 млн рублей дошёл до Верховного суда
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Суд#Арест#Новости Белгорода#Автосалон#Белгород
Подпишитесь
Минобороны РФ объявило о создании группировки войск «Белгород»
Сегодня, 14:34
Не снимать, а ещё? МВД сделало памятку по информационной безопасности для белгородцев
Сегодня, 10:51
Четыре человека ранены под Белгородом после атак дронов и обстрела
Сегодня, 10:38
Беспилотник взорвался на территории с/х предприятия под Белгородом
Сегодня, 14:27
С перевозчика в Белгороде пытались взыскать 1,2 млн, но суд сильно сократил штраф
Сегодня, 12:57
Энергетики удостоены президентских наград
Сегодня, 11:28