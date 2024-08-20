Белгородец пытался отсудить 33 млн у автосалона. Чем закончилась резонансная история?

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
О резонансной истории стало известно ещё прошлым летом. Белгородский юрист Владимир Аманатиди купил в ООО «АврораАвто МБ» Mercedes-Benz за 4,7 млн рублей, но спустя время обнаружил повреждённую обивку. Он обратился в салон, чтобы расторгнуть договор купли-продажи, но там ему предложили отремонтировать повреждения.
В ходе разбирательств же выяснили, что обивку сделали из некачественного материала, а устранить брак в течение 45 дней у компании не вышло из-за введённых в отношении РФ санкций.
Сначала суд решил, что покупатель должен получить от организации 22 млн рублей, однако потом истцу отказали. Белгородцу объяснили, что обстоятельства свидетельствуют о наличии непреодолимой силы в виде санкций, и вины ответчика в ситуации нет.
Однако клиент решил идти в споре до конца. Сумма штрафов и неустойки постоянно увеличивалась, из-за чего исковые требования к весне 2024 года увеличились до 33 млн рублей. Из-за этого суд наложил на банковские счета дилера аресты на эту же сумму и наложил запрет на регистрационные действия на семь машин.
На сегодняшний день известно, что суд снял арест с активов и счетов автосалона, общая сумма которых на август текущего года составляла более 35 млн рублей.
В комментарии для издания компания назвала спор с клиентом «потребительским экстремизмом», поскольку мужчина, по их мнению, решил обогатиться, воспользовавшись введёнными против РФ санкциями.
«Наш оппонент захотел сделать это за счёт компании, пострадавшей и от санкций, и от обстрелов дилерского центра в Белгороде с ранениями сотрудников и повреждениями оборудования. Мы удовлетворены результатами повторного рассмотрения дела в Белгородском областном суде и Первом кассационном суде общей юрисдикции. В конечном итоге эти инстанции рассмотрели ситуацию объективно», — высказались в организации.
Теперь автосалон хочет взыскать с белгородца судебные расходы. В то же время Владимир Аманатиди обжаловал решение кассационной инстанции в Верховный суд, жалоба пока не принята к рассмотрению. Сам Аманатиди отказался от комментариев, пишет издание.