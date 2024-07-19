«Сашенька, расскажи о себе»: белгородец возглавил департамент ЖКХ в Ялте

Известно, что перед белгородцем поставили «глобальные задачи»: Карнаухову необходимо улучшить санитарное состояние Ялты, решить вопрос с водоснабжением и водоотведением всех районов, а также поддерживать связь с местными жителями, чтобы оперативно решать появляющиеся проблемы, — в этом ему помогут еженедельные прямые эфиры.