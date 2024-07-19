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Экс-глава управы в Белгороде получил должность в мэрии Ялты

«Сашенька, расскажи о себе»: белгородец возглавил департамент ЖКХ в Ялте

19 июля 2024, 12:06
Фото: 1MI

Экс-глава управы в Белгороде получил должность в мэрии Ялты

Александр Карнаухов ранее возглавлял управу № 17 в Белгороде, но потом переехал в Ялту. Там белгородца назначили начальником департамента ЖКХ, сообщается в «Аргументах недели».

В администрации Ялты кадровые изменения: Александр Карнаухов, прибывший из Белгорода, стал руководителем департамента жилищно-коммунального хозяйства. Бывший начальник покинул должность по собственному желанию.

Известно, что перед белгородцем поставили «глобальные задачи»: Карнаухову необходимо улучшить санитарное состояние Ялты, решить вопрос с водоснабжением и водоотведением всех районов, а также поддерживать связь с местными жителями, чтобы оперативно решать появляющиеся проблемы, — в этом ему помогут еженедельные прямые эфиры.

Почему именно чиновник уехал из Белгорода в Крым, не известно. В приграничном городе мужчина ранее возглавлял управу № 17.

Представили нового чиновника необычно: глава администрации Ялты обратилась к нему со словами: «Сашенька, расскажи о себе и о задачах, которые я перед тобой поставила».

Александр КарнауховАлександр Карнаухов
Александр Карнаухов
Фото: Telegram-канал «Ялтинский маяк Z»
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