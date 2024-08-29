Белгородец потерял на инвестициях 5 млн и втянул в кредиты родных и знакомых

Белгородец начинал с небольших вкладов, постепенно увеличивая их сумму. Когда средств практически не осталось, мужчина попросил о деньгах своих знакомых близких, многие из которых по его просьбе оформили на себя кредиты. В общей сложности житель перевёл аферистам более 5 миллионов рублей, но назад он их, как и удвоенную прибыль, не получил.