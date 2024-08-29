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Published Сегодня, 10:56

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Очередной белгородец попался на удочку мошенников и остался без денег

Белгородец потерял на инвестициях 5 млн и втянул в кредиты родных и знакомых

29 августа 2024, 10:56
Фото: Изображение Midjourney
Очередной белгородец попался на удочку мошенников и остался без денег

Белгородец доверился «трейдеру-аналитику» и потерял более 5 миллионов рублей

Мошенники обманули жителя Прохоровского района, который рассчитывал увеличить свой доход с помощью инвестиций. Всего они украли у доверчивого мужчины более 5 млн рублей, сообщили в региональном УМВД.

В ноябре 2023 года 54-летнему жителю Прохоровского района позвонила девушка, представившаяся менеджером крупной компании. Она предложила мужчине начать зарабатывать на инвестициях и пообещала ему крупный доход. Тот согласился, и ему начал помогать так называемый трейдер-аналитик, который установил на телефон белгородца несколько приложений для работы с криптовалютой.

Белгородец начинал с небольших вкладов, постепенно увеличивая их сумму. Когда средств практически не осталось, мужчина попросил о деньгах своих знакомых близких, многие из которых по его просьбе оформили на себя кредиты. В общей сложности житель перевёл аферистам более 5 миллионов рублей, но назад он их, как и удвоенную прибыль, не получил.

По факту мошенничества уже возбудили уголовное дело, однако личности виновных пока не известны.

Новая фишка — мошенники представляются сотрудниками Госархива
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Прохоровский район#Мошенничество#Инвестиции#Мошенники#Белгород#Биржа#Криптовалюта
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