Белгородец потерял на инвестициях 5 млн и втянул в кредиты родных и знакомых

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
В ноябре 2023 года 54-летнему жителю Прохоровского района позвонила девушка, представившаяся менеджером крупной компании. Она предложила мужчине начать зарабатывать на инвестициях и пообещала ему крупный доход. Тот согласился, и ему начал помогать так называемый трейдер-аналитик, который установил на телефон белгородца несколько приложений для работы с криптовалютой.
Белгородец начинал с небольших вкладов, постепенно увеличивая их сумму. Когда средств практически не осталось, мужчина попросил о деньгах своих знакомых близких, многие из которых по его просьбе оформили на себя кредиты. В общей сложности житель перевёл аферистам более 5 миллионов рублей, но назад он их, как и удвоенную прибыль, не получил.
По факту мошенничества уже возбудили уголовное дело, однако личности виновных пока не известны.