Белгородская семейная пара, желая погасить автокредит, отдала аферистам 2 миллиона

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
68-летний житель Белгородского района пытался быстро погасить автокредит, поэтому искал в интернете возможность заработать на бирже, хотя ничего не знал о сути получения такого дохода.
С ним связалась псевдоброкер и рассказала об условиях. Чтобы начать зарабатывать, мужчина внёс свой первый депозит в размере 5 тысяч рублей, а затем начал увеличивать размеры вкладов. Когда же белгородец захотел вывести свой «заработок», у него ничего не вышло: псевдоброкер заявила, что для вывода средств нужно внести новые и заплатить страховой взнос.
Всего мужчина вместе со своей 57-летней женой потерял 2 миллиона рублей, которые они брали в кредит.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества, однако подозреваемых пока нет.