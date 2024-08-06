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Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Уловкам мошенников поддалась семейная пара из Белгородского района.

Белгородская семейная пара, желая погасить автокредит, отдала аферистам 2 миллиона

6 августа 2024, 12:44
Фото: Изображение Midjourney
Уловкам мошенников поддалась семейная пара из Белгородского района.

Супруги из Белгородского района потеряли 2 миллиона рублей на «инвестициях»

На удочку мошенников попала семейная пара из Белгородского района. Супруги хотели погасить автокредит с помощью заработка на инвестициях, но только потеряли деньги. Подробности сообщили в региональном УМВД.

68-летний житель Белгородского района пытался быстро погасить автокредит, поэтому искал в интернете возможность заработать на бирже, хотя ничего не знал о сути получения такого дохода.

С ним связалась псевдоброкер и рассказала об условиях. Чтобы начать зарабатывать, мужчина внёс свой первый депозит в размере 5 тысяч рублей, а затем начал увеличивать размеры вкладов. Когда же белгородец захотел вывести свой «заработок», у него ничего не вышло: псевдоброкер заявила, что для вывода средств нужно внести новые и заплатить страховой взнос.

Всего мужчина вместе со своей 57-летней женой потерял 2 миллиона рублей, которые они брали в кредит.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества, однако подозреваемых пока нет.

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