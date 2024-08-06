Белгородская семейная пара, желая погасить автокредит, отдала аферистам 2 миллиона

С ним связалась псевдоброкер и рассказала об условиях. Чтобы начать зарабатывать, мужчина внёс свой первый депозит в размере 5 тысяч рублей, а затем начал увеличивать размеры вкладов. Когда же белгородец захотел вывести свой «заработок», у него ничего не вышло: псевдоброкер заявила, что для вывода средств нужно внести новые и заплатить страховой взнос.