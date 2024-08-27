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Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Мошенничество

Новая фишка — мошенники представляются сотрудниками Госархива

27 августа 2024, 10:33
Фото: Изображение Midjourney
Мошенничество
Жертву в телефонной беседе убеждают в наличии неполученных старых писем, направляют проверочный код из СМС и таким способом получают доступ к цифровым сервисам клиента. Всплеск мошеннической активности по такой схеме фиксируют специалисты ВТБ.

В новой схеме мошенники сразу усыпляют бдительность пользователя, используя не имеющую отношения к деньгам государственную организацию. От имени сотрудника Госархива они сообщают, что хотят отправить адресату невостребованные письма, но все данные об отправителях утеряны. Мошенники предлагают получить письма в удобном отделении МФЦ или Почты России и выбрать дату, время для онлайн-записи, чтобы клиент не ждал свою очередь. Затем на мобильный телефон жертвы приходит СМС с цифровым кодом — мошенники просят озвучить его, торопят собеседника, чтобы он озвучил секретную информацию. Как только жертва сообщает их, мошенники могут легко получить доступ к цифровым сервисам, включая Госуслуги и онлайн-банк, и вывести деньги или оформить кредиты.

«Звонок от представителя Госархива вряд ли покажется кому-то опасным, именно поэтому мошенники выбирают облик максимально удаленного от финансов и денег сервиса. В данном случае может прийти на помощь определитель номера, который показывает полезные звонки из реальных ведомств, а также отмечает мошенников и спам уже во время входящего вызова. Особенно это полезно для людей, которые мало знают о цифровой безопасности и рассчитывают на дополнительную защиту», — подчеркнул Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.

Банк предупреждает, что наиболее эффективной мерой борьбы с хищениями остается бдительность — задачей мошенников является получение персональных секретных данных, которые может знать только потенциальная жертва. Поэтому, в первую, очередь, нельзя допускать общение с вероятными злоумышленниками. Фильтровать входящие звонки, в том числе через мессенджеры можно с определителем номера — сервис показывает опасные номера с пометкой о мошенниках или спаме. В телефонной беседе или при переписке в интернете не забывайте, что мошенники могут переписываться от имени ваших друзей, коллег и близких, а также звонить от имени ведомств, правоохранительных органов и социальных организаций.

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