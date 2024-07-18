Молодой белгородец потратил более 4 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
29-летний житель Прохоровского района обратился в ОМВД России с заявлением о мошенничестве. По его словам, он скачал на телефон приложение, где увидел рекламу о лёгком заработке на инвестициях, и решил попробовать свои силы.
Позже с ним связался незнакомец и порекомендовал установить на телефон специальное приложение, где можно отслеживать свой «заработок». Для начала белгородец положил на счёт 10 300 рублей, а затем, чтобы увеличивать доход, начал вкладывать всё больше средств, оформляя при этом кредиты и одалживая у родственников деньги. В общей сложности парень потерял более 4 млн 700 тысяч рублей.
По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве, однако подозреваемых пока нет.