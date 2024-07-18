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Мошенники обманули молодого белгородца на 4 млн рублей

Молодой белгородец потратил более 4 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

18 июля 2024, 16:09
Фото: 1MI

Мошенники обманули молодого белгородца на 4 млн рублей

Белгородец попал в сеть мошенников, решив заработать на инвестициях. Когда он понял, что его обманывают, он уже потерял более 4 млн рублей. Подробности сообщили в региональном УМВД.

29-летний житель Прохоровского района обратился в ОМВД России с заявлением о мошенничестве. По его словам, он скачал на телефон приложение, где увидел рекламу о лёгком заработке на инвестициях, и решил попробовать свои силы.

Позже с ним связался незнакомец и порекомендовал установить на телефон специальное приложение, где можно отслеживать свой «заработок». Для начала белгородец положил на счёт 10 300 рублей, а затем, чтобы увеличивать доход, начал вкладывать всё больше средств, оформляя при этом кредиты и одалживая у родственников деньги. В общей сложности парень потерял более 4 млн 700 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве, однако подозреваемых пока нет.

Чаще всего мошенники подделывают сайты инвестиций и популярных брендов
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Прохоровский район#Мошенничество#Инвестиции#Мошенники#Белгород#Заработок
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