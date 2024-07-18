Молодой белгородец потратил более 4 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

Позже с ним связался незнакомец и порекомендовал установить на телефон специальное приложение, где можно отслеживать свой «заработок». Для начала белгородец положил на счёт 10 300 рублей, а затем, чтобы увеличивать доход, начал вкладывать всё больше средств, оформляя при этом кредиты и одалживая у родственников деньги. В общей сложности парень потерял более 4 млн 700 тысяч рублей.