В столице приграничного региона решили, как пройдёт День знаний

Школьные линейки 2 сентября в Брянске пройдут в актовых залах

В Белгороде классические линейки в честь Дня знаний пройдут в школах с очным и смешанным форматами обучения. А вот в Брянске решили провести их в зданиях образовательных учреждений. При этом родителям рекомендовали не приходить, сообщают «Брянские новости».