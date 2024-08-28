В столице приграничного региона решили, как пройдёт День знаний

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
В Брянске линейки, приуроченные ко Дню знаний, 2 сентября, пройдут не на открытых площадках, а в помещениях школ. Это решение было принято в целях обеспечения безопасности.
Торжественные мероприятия состоятся в актовых или спортивных залах учебных заведений. В школах с большим количеством учеников, где залы не смогут вместить всех, будут проведены классные часы.
Об этом сообщил Альберт Малкин, начальник городского управления образования, на заседании антитеррористической комиссии. Он также попросил родителей воздержаться от посещения мероприятий. В учебных заведениях уже были приняты все необходимые меры безопасности, включая антитеррористические и противопожарные мероприятия.