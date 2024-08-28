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Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

В столицах приграничных регионов начинают определяться с форматом празднования Дня знаний

В столице приграничного региона решили, как пройдёт День знаний

28 августа 2024, 13:33
Фото: 1MI
В столицах приграничных регионов начинают определяться с форматом празднования Дня знаний

Школьные линейки 2 сентября в Брянске пройдут в актовых залах

В Белгороде классические линейки в честь Дня знаний пройдут в школах с очным и смешанным форматами обучения. А вот в Брянске решили провести их в зданиях образовательных учреждений. При этом родителям рекомендовали не приходить, сообщают «Брянские новости».
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Школы

В Брянске линейки, приуроченные ко Дню знаний, 2 сентября, пройдут не на открытых площадках, а в помещениях школ. Это решение было принято в целях обеспечения безопасности.

Торжественные мероприятия состоятся в актовых или спортивных залах учебных заведений. В школах с большим количеством учеников, где залы не смогут вместить всех, будут проведены классные часы.

Об этом сообщил Альберт Малкин, начальник городского управления образования, на заседании антитеррористической комиссии. Он также попросил родителей воздержаться от посещения мероприятий. В учебных заведениях уже были приняты все необходимые меры безопасности, включая антитеррористические и противопожарные мероприятия.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Образование#Безопасность#Брянск#Школы#День знаний#Брянская область#Белгород#Торжественные мероприятия
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